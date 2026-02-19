Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi soruşturması... Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta yıkılarak 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi A Blok için Sağlık Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Bakanlığa gönderilen yazıda, A Blok için 2012'de "depreme dayanıksız" raporu verildiği; ayrıca 2015 yılında dayanıklılığının olumsuz olduğu tespit edilen binanın yıkımına ilişkin toplantılar gerçekleştirildiği kaydedildi. 2016'da ise "deprem güvenliği yetersiz" raporu verildiği ve raporun yıkım komisyonuna iletildiği belirtilen yazıda, rapora istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında yeni bina yapımının "yatırım programına alındığı" ifade edildi.

Başsavcılık, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, Sağlık Bakanlığı'ndan yıkılan hastane binasında sorumlular hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında veya idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

HASTANENİN AKIBETİ CİMER'E SORULDU

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılmasına ilişkin soruşturmanın akıbetine dair haberlerin ardından yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuruda bulunarak İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'un akıbetine ilişkin bilgi talep etti.

"2006 YILI İTİBARIYLA SAĞLIK TESİSLERİNİN YÜZDE 85'İ DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ"

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında, 2003 yılından itibaren yatırım programı ile ilişkilendirilen her türlü sağlık tesisi ve hizmet binası yatırımı, öncelikle deprem bölgelerinden başlanarak; fiziki koşulları yetersiz ve ekonomik ömrünü doldurmuş binaların dönüşümü yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle, 2002 yılında kaydedilen ortalama bina yaşı 49 yıldan 13 yıla düşürülmüştür. Sağlık tesislerimizin depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla, gerek kamu-özel işbirliği yöntemi gerekse 2006 yılından itibaren TOKİ finansmanı gibi çeşitli yöntemler kullanılarak mevcut yapı stokumuzun yüzde 85'i dönüştürülmüştür."

Yanıtın devamında, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmanın devam ettiği; Etüt Proje Daire Başkanlığı'nca yapılan teknik değerlendirmelerin Bakanlık birimleriyle paylaşıldığı aktarıldı. Ayrıca, Etüt Proje Daire Başkanlığı, 4483 sayılı yasa kapsamındaki başvurular ile idari soruşturma taleplerinin kendi yetki ve görev alanına girmediğini belirtti.

"VERİLEN YANIT ASRIN PİŞKİNLİĞİDİR"

Hastanede babası ve ağabeyine kaybeden 3 yıldır iddianamenin hazırlanmasını bekleyen Yusuf Şanlı, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Verilen yanıt, asrın pişkinliği ifadesinin bir tezahürüdür. 2003 yılından itibaren deprem bölgelerinden başlanmış ise 6 Şubat 2023'e kadar geçen süre zarfında bu hastaneye ilişkin neden bir adım atılmamıştır? Hastaneye ilişkin 2012 ve 2016 yıllarında depreme dayanıksız raporlar verilmiş olmasına rağmen, neden herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır? Hastanede yakınlarını kaybeden bizler, göz göre göre gelen bu ihmalin sorumlularının 'olası kast' suçundan yargılanmaları için adalet mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğiz."