Depremde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davası… 'Mahkeme tüm taleplerimizi gerekçesiz şekilde reddediyor'

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar arasında yer aldı. Rönesans Rezidans'ta Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanmadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, müteahhit, statik ve mimari proje sorumlusu ile şantiye şefi Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sekizinci duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Depremde yakınlarını kaybedenler, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay İl Örgütü ile çok sayıda yurttaş da destek amacıyla izledi.

11 Temmuz'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Ancak bu celseye kadar söz konusu rapor hazırlanamadı.

"TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE BEKLİYORLAR"

Mahkeme heyetinin değiştiği bu duruşmada, sanıklar önceki beyanlarını yineledi. Bu kez dikkat çeken farklılık ise, sanıkların yeni bilirkişi raporuyla suçsuzluklarının ortaya çıkacağını savunmaları oldu.

Müşteki avukatı Cansu Albayrak, sanıkların sürekli olarak yeni bilirkişi raporuyla çelişkilerin giderileceğine yönelik ifadelerine dikkat çekerek, "Bu kadar ağır bir durum varken çelişkiler nasıl ortadan kalkacak bilmiyorum. İlginç şekilde de sanıklar tahliye bekliyorlar. 'Yeni bilirkişiyle suçsuzluğumuz' anlaşılacak deniyor. Bu söylemleri dikkatimizi çekti" dedi.

"FETHİ KABİR TALEBİMİZ REDDEDİLDİ"

Avukat Albayrak, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol–Europol Daire Başkanlığı’nın, Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in "yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığını" tespit etmesine rağmen, bu sanıkların Ankara’da lüks bir villada yakalandığını hatırlattı. Albayrak, şöyle konuştu:

"Rönesans Rezidans davasının kırmızı bültenle aranan firari sanığı müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun da geçtiğimiz aylarda Sırbistan'da ölü bulundu. Bizim bu konuda şüphelerimiz var. Fethi kabir yapılmasını istedik, talebimiz reddedildi. Hatay'da yaşayan gazeteci Halit Basık'ın Rönesans'a dair açtığı dava var. Onun tanık olarak dinlenmesini istedik, reddedildi. Rönesans'ın zemini sıkıntılıydı. Yeniden zemine bakılması, sondaj yapılması yönündeki talebimiz reddedildi. Bu taleplerimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi. Sebep sunulmadan talep reddetmek hukuka aykırıdır."

"RUSYA'DA RÖNESANS AFİŞLERİ DOLAŞIYOR"

Rönesans Rezidans'ta üç oğlunu kaybeden bir müşteki, "TIR şoförüyüm, Rusya'ya sürekli çalışıyorum. Rusya'da Rönesans Rezidans'ın reklam afişleri her yerde var. Orada insanlar, 'Bina nasıl yapılmaz?' diye bu afişleri gösteriyor" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 16 Ocak tarihinde görülecek.