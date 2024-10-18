Depremde 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında yeni gelişme: 2 kamu görevlisine soruşturma izni verilmedi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:16

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:16

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin sadece C bloku yıkıldı. Enkaza dönen binada 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çukurova Üniversitesi'nce düzenlenen bilirkişi raporuna göre bina ile ilgili zeminden herhangi bir kaynaklanan sorun bulunmadığının tespit edildiği, Tutar Yapı Sitesi'nden alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı" iddiasına ilişkin Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

"YAPI KULLANMA RAPORU VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ YOK"

Savcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye başmüfettişi Talip Yel ve mülkiye müfettişi Ergün Baysal tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; binaya ilişkin Seyhan Belediye Başkanlığı tarafından 12 Haziran 1996 yılında yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilen raporda, "Yapı sahibi SS Rumeli Hisar Konut Yapı Kooperatifi tarafından, Tutar Yapı Sitesi'nin B ve C blokları için, Seyhan İlçe Belediyesi'ne 3 Nisan 1997 tarihinde yapılan temel üstü vize başvuru dilekçesi üzerinde; harita ve kadastro mühendisleri tarafından 'inşaatın temel üstü uygunluğu, tapunun aplikasyon krokisi ile mimari projedeki vaziyet planına göre inşa edilmiş olduğu tarafımdan tespit edildi ve ilgili şahsa teslim edildi' ibaresinin yer aldığı, temel üstü kaşesinin bulunduğu ve yapı ruhsatının temel vizesi bölümünün 14 Nisan 1997 tarihinde imzalandığı, Tutar Yapı Sitesi'ne ait yapı kullanma raporu (iskan) ve yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"HUKUKİ SORUMLULUKLARI BULUNMUYOR"

Ön inceleme heyeti tarafından görevlendirilen bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda, özetle şunlar kaydedildi:

"Söz konusu binayla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evrakı eki bilirkişi raporunda yapı ruhsatının düzenlenmesi ile ilgili yapı ruhsatı aşamasında istenilen projelerle ilgili herhangi bir eksiklik ve proje hatası olduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığı gibi müfettişliğimiz tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından düzenlenmiş olan raporda yapı kullanma izni düzenlenmemiş ve kat irtifak tapusu bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin yıkılmasına neden olan kusurlu beton ve demir imalat aykırılıklarının yapı ruhsatı düzenleme tarihinden sonra binanın yapım aşamasında gerçekleşmesi dolayısıyla inşai faaliyetlerin başlanması konusunda izin niteliği taşıyan yapı ruhsatını düzenleyenlerle ilgili olarak belediye görevlilerine sorumluluk atfetmenin mümkün olmadığı tespit ve kanaati göz önüne alındığında 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonucu yıkılan Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili olarak yapı ruhsatı düzenleyen Seyhan Belediyesi görevlilerinin Türk Ceza Kanununun 'görevi kötüye kullanma' başlıklı 257'nci maddesi uyarınca hukuki sorumluluklarının bulunmadığı, kanaatine varılmıştır."

SORUŞTURMA İZNİ YOK

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci imzalı kararda, 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar, ailelere yeni tebliğ edildi. Kararda şunlar kaydedildi:

"Yukarıda yapılan açıklamalar ve İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi Talip Yel ve mülkiye müfettişi Ergün Baysal tarafından getirilen teklif doğrultusunda, konunun ceza hukuku yönüyle yapılan değerlendirilmesi neticesinde; Seyhan Belediyesi'nde görevli eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre soruşturma izni verilmemesine karar verdim."

Tutar Yapı Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin avukatlarından Gülsüm Özdoğru, Seyhan Kaymakamlığı'nın kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Özdoğru şunları kaydetti:

"Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili hem Çukurova Üniversitesi hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi raporlarında 'belediye kusurludur' diyor, buna rağmen soruşturma izni verilmemiş. Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloğu'nda yapım aşamasında Seyhan Belediyesi'ndeki kamu görevlilerinin kusurları mevcuttur. Ama çok daha vahim olan, Karadeniz Teknik Üniversitesi raporuna göre yıkımda etkisi olan tadilatlar ile ilgili yapılan şikayetlerin yok sayılması. Çukurova Belediyesi kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izninin akıbetini bilmiyoruz. Oysa tadilatı yapan şahısların şahidi bile 'gürültüden sonra şikayetçi oldular. Şikayet üzerine bizi belediyeden çağırdılar. Belediyede görevli Ali Arslanlıoğlu ile beraber kendi makam odasında bu şahıs bizi apartman sakinleri ile bir araya getirdi. Ali bey bize inşaat incelemeleri için birilerini göndereceğini, bu işlemden sonra tekrar görüşeceklerini söyledi. Ekip geldikten sonra Ali bey bizimle görüştü. Bir sıkıntı olmadığını söyledi' diyor. Çukurova Belediyesi 'şikayet yok' diyor. Nerede bu şikayetler? Baş müfettiş bizzat şahitlerimizi dinledi, onlar da tadilatları şikayet etmişler. Şikayetlerin yok edilmesi, yıkım boyutundaki tadilatların denetlenmemesi suç teşkil etmiyor mu? Bu kararı kabul etmemiz mümkün değil, itiraz edeceğiz."