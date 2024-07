Depremde ağır hasar alan binanın yıkılmamasına yurttaşlardan tepki: İllaki birileri mi ölecek?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:02

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:30

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan dört katlı binanın yıkılmamasına yurttaşlar tepki gösterdi.

Binanın yıkılmasını isteyen Kadir Büyükakçalı şöyle konuştu:

"İki yıldan beri bu binayı yıkılmadı. İş yerimiz var, iş yerimizde biz çalışamıyoruz. Can tehlikesi var. Buradan kimse geçemiyor. Önlem de alınmadı her gün bir tehlike atlatıyoruz biz. Oradan taş düşüyor, ya çocukların üstüne, ya adamların üstüne. Biz iş yerimizi açamıyoruz. İş yerimize odun dökemiyoruz korkudan."

Servet Savran ise "Bu bina tehlike arz ediyor. Ben öldükten sonra hiç gereği yok yıkmasınlar. Şu an arabamızı park ediyoruz. Çocuklar geçiyor bayanlar geçiyor. Her türlü burada risk. Şu anda bu en ufak bir sallantıda rüzgar esse dahi yıkılabilir. Yetkililere sesleniyorum bir an önce bu yıkımı yıksınlar, buradan kaldırsınlar" dedi.

"İLK BOŞALTILAN BİNALARDAN''

Mutlu Bertiz, "Kahramanmaraş depreminden sonra bu binamız ağır hasar aldı. Belki de Kadirli'de ilk boşaltılan binalardan ama henüz yıkılmadı. Burada tehlike arz ediyor. Gelen geçen vatandaşlar için çok büyük bir sıkıntı. Bizlerin de iş yeri burada olduğu için tehlikeli bir durumdayız. Hemen işlem yapılıp yıkılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İLLAKİ BİRİLERİ Mİ ÖLECEK?''

Kamil Çakır da "Bunu niye devlet yıkmıyor? Yani illaki bir can alındıktan sonra mı kepidecekler (yıkmak)? Burayı kepidecekler, yıkacaklar bir şeyler edecekler. Bununla ilgilenin. Buraya araba durduruyorlar. Televizyonda da görüyoruz İstanbul'da bina kendi kendine yıkılıyor. Buna el atın, illaki birileri mi ölecek” dedi.