Depremde akrabalarını kaybetti: Acılara kalbi dayanmadı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 04:24

Dinçer, Hatay Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİD) Yönetim Kurulu üyesiydi.

Cumhuriyet’e konuşan KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral, “Kentin coğrafi işaretli ürünlerinde payı büyüktü. Hatay büyük bir zenginliğini yitirdi” dedi.

Dinçer’in hem aile dostu hem avukatı Alper Neşeli ise Dinçer’in kaçak müteahhit Mehmet Özat’ın yakalanması için çaba sarf ettiğini belirtirken “Mücadelesi bizlere mirastır” dedi.



