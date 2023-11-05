Depremde akrabalarını kaybetti: Acılara kalbi dayanmadı
6 Şubat depremlerinde 400 kişiye mezar olan Hatay’daki Emlakbank Evleri’nde kardeşini, eniştesini ve yeğenlerini kaybeden Esra Ömeroğlu Dinçer (43) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dinçer, Hatay Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİD) Yönetim Kurulu üyesiydi.
Cumhuriyet’e konuşan KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral, “Kentin coğrafi işaretli ürünlerinde payı büyüktü. Hatay büyük bir zenginliğini yitirdi” dedi.
Dinçer’in hem aile dostu hem avukatı Alper Neşeli ise Dinçer’in kaçak müteahhit Mehmet Özat’ın yakalanması için çaba sarf ettiğini belirtirken “Mücadelesi bizlere mirastır” dedi.
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