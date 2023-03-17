Depremde hasar almıştı: Çivi çaktığı depoda beton blok üzerine çöktü!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:28

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:30

Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar gören Yusuf Harmancı'nın temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdiği iddia edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Depora çivi çakmak istediği ileri sürülen Harmancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi.

Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

Yusuf Harmancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah saatlerinde ihbarla bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 08.13 sıralarında Kilis merkeze bağlı Saatli Köyü Otluca mezrasında 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında hafif hasarlı olduğu tespit edilen bir evin depo olarak kullanılan eklentisinin çöktüğü ve enkaz altında kalan bir vatandaşımızdan ses geldiği bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili olarak bölgeye yakın jandarma ve Hudut Karakolu personellerimiz, kurtarıcı/vinç, sağlık personellerimiz ve AFAD birimlerimiz Otluca Mezrasına sevk edilmiş olup derhal kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Sevk edilen ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yusuf Harmancı isimli vatandaşımız göçük altından yaklaşık 45 dakika sonra çıkarılmış, sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Olay ilgili olarak adli ve idari incelemelere başlanılmış olup, görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre; hafif hasarlı olan evin eklentisi şeklinde kullanılan deponun tavanını tutan direğin vefat eden vatandaşımız Yusuf Harmancı tarafından oynanarak yıkılması sonucu tavanın üstüne çöktüğü, olay öncesinde tüm vatandaşlarımıza hasarlı yapılara girilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen söz konusu davranış nedeniyle bahse konu üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Deprem nedeniyle zarar görmüş riskli yapılardan uzak durulması ve bu yapılara girilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allan’ tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz."