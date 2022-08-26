Depremde hasar gören evler kiraya veriliyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 06:14

İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki binlerce az hasarlı binanın düşük fiyatlarla kiralandığı ortaya çıktı. Ölüm riski fazla İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Bölgede az hasarlı binalar, ortalama iki bin TL’ye, depreme dayanıklı konutlar ise 7 bin TL’ye kiralanıyor. Kaybolacak canları düşünmeden edemiyoruz. Depremde yıkılmış olan binalar da daha öncesinde az hasarlı olarak tespit edilmişti. Burada yeniden bir deprem olursa bu binaların yıkılmayacağının hiçbir garantisi yok” ifadelerini kullandı.

“AZ HASARLI KONUTLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR YAPTIRIM GÜCÜ YOK”

Az hasarlı konutlarla ilgili risklere dikkat çeken Özkan, “Bir ev kontrol edilirken ağır, orta, az hasarlı şeklinde tespitleri yapılıyor. Önerimiz, bir konutun kontrol edilirken, ‘oturulur’ veya ‘oturulmaz’ şeklinde sınıflandırılması. Ağır hasarlı konutların acilen, orta hasarlı konutların bir yıla kadar güçlendirilmesi veya boşaltılması gerekiyor. Az hasarlı konutlarla ilgili herhangi bir yaptırım gücü yok. Ancak bu konutlar da hasarlı. Bulunduğumuz bölgede az hasarlı bina ile depremde yıkılan binalar yan yana. Depremde yıkılan binalarda onlarca can kaybı olmuş. Hemen ilerisindeki bina, az hasarlı olarak tespit edilmiş. Bina sakinleri, ‘Yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir’ diyerek evi terk ediyor. Bazıları evlerini yıktırırken bazıları kendisi oturmak veya evini kiraya vermek zorunda kaldı. Bu konuda hasar adı altındaki binaların hepsinin yıkılması taraftarıyız” diye konuştu.