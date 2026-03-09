Depremde tüm ailesinin kaybeden babanın kayıp kızı için umutlu bekleyişi acıyla son buldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın yıkılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken o esnada çalışan ve evde bulunmayan Fatih Karaca da tüm ailesini kaybetti. Depremde eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam’ı (66) kaybeden Karaca’nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’dan ise depremden sonra bir ize rastlanmadı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, CENAZELERİN KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Yıllardır kızı İrem Karaca’nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan ve kızı için şiirler yazarak sosyal medyada paylaşan, kızının bazı yerlerde görüldüğüne dair ifadelerle umudu artan baba Fatih Karaca’nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aynı apartmanda hayatını kaybedenler tek tek tespit edilerek kimlik tespiti yapılamayan bir cenazenin olduğu belirlendi.

ADANA’DA EŞİ DİYE DEFNEDİLEN CENAZE KIZI ÇIKTI

İslahiye mezarlığındaki kabir açılarak meçhul kadın olarak defnedilen cenaze ile Adana mezarlığındaki kabirler açılarak diğer cenazelerde incelemeler ve DNA testleri yapıldı. Yapılan DNA testleri ve incelemeler sonucunda İslahiye mezarlığında kimsesiz meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca’nın eşi Duygu Karaca’ya ait olduğu, Duygu Karaca olarak Adana’da defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’ya ait olduğu belirlendi.

ACILI BABANIN KAYIP KIZI İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞİ ACIYLA SON BULDU

Yaşadığı acıyı ve kayıp olarak bildiği kızı İrem Karaca için taşıdığı umudu 6 Şubat 2026’da asrın felaketinin 3’üncü yıl dönümünde ailesinin mezarı başında İhlas Haber Ajansı’na anlatan Fatih Karaca’nın umutlu bekleyişi acıyla son buldu. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışması sonucu konu netliğe kavuşurken, depremzede Fatih Karaca’nın acısı bir kez daha tazelendi.