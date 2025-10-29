Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı davasında yarın yeniden karar açıklanacak: Mağdurlardan 'yeniden yargılama' talebi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da yalnızca 11 apartman yıkıldı.

Bu binalardan biri de Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı'ydı. Enkaz haline gelen apartmanda 96 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirildi. Gözaltına alındığında gazetecilerin, "Yaptığınız binanın çökmesiyle ne diyeceksiniz" sorusuna Hasan Alpargün, "Mukadderat" yanıtını verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

SANIK ALPARGÜN'E 'OLASI KAST'TAN 865 YIL CEZA VERİLMİŞTİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

"SANIĞIN YENİDEN 'OLASI KAST'LA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor.

Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, karar öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Binada abisi, yengesi ve ikiz yeğenlerini kaybeden avukat Beşir Ekinci, "6 Şubat'tan beri verdiğimiz adalet mücadelesinde Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarihi bir karar yazarak sanığın 'olası kast'tan cezalandırılmasına hükmetmişti. Bu ceza, Türkiye tarihinde alınan ilk ve tek büyük cezaydı. Aynı zamanda yeni binaların yıkılmasına sebep olmayacak bir cezaydı" dedi.

İstinaf mahkemesinin bu cezayı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada yarın karar duruşmasının görüleceğini hatırlatan Ekinci, "Biz, depremde ailelerini kaybeden depremzedeler ve avukatlar olarak sanığın yeniden 'olası kast'la yargılanmasını ve cezanın bu minvalde yeniden verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün verilecek bir karar sadece bugünü değil, bundan sonraki bütün yaşamlarımızı etkileyecek ve bir daha böyle acıların yaşanmamasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.

"BU EMSAL KARARI VEREBİLECEK HAKİMLERİN DE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Binada yakınlarını kaybeden Tuğçe Özkara, şöyle konuştu:

"2 yılı aşkın süredir hukuk mücadelemiz devam ediyor. Hasan Alpargün'ün tekrar 'olası kast'tan ceza almasını istiyoruz ve alacağına da inancımız sonsuz. Bu emsal karar, bütün deprem davalarına umut olacak. Bu emsal kararı verebilecek hakimlerin de olduğunu biliyoruz, onlara da inancımız sonsuz.

Adalete inanıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Sorumlular ceza almadıkça aynı acıların tekrar tekrar yaşanacağını biliyoruz. Bu acıların yaşanmaması için bu emsal kararlara ihtiyacımız var. Hukuk mücadelemizde bize destek olun."

"BİZ 'ADANA'DA HAKİMLER VAR' DEMEK İSTİYORUZ"

Binada abisi ve ailesini kaybeden Suna Aydın, "O binada sadece canlarımız değil, adalet duygumuz da enkaz altında kaldı. Bizler bugün burada sadece bir bina davası için değil, insanların göz göre göre ölüme gönderildiği bir suçun hesabı için bulunuyoruz. Bu dava sadece Alpargün Apartmanı davası değildir; vicdanların davasıdır. 'Olası kast'la, yani bile bile yapılan bir ihmalin sonucu olarak onlarca insan hayatını kaybetti. Artık kimse 'mukadderat' diyerek sorumluluğu örtmemeli. Biz 'Adana'da hakimler var' demek istiyoruz. Çünkü adalet sağlanmadan yaralarımız kapanmayacak. Biz kaybettiklerimiz için değil, bundan sonra kimsenin kaybetmemesi için adalet istiyoruz" diye konuştu.

"ADALET 'OLASI KAST' İLE GELECEK"

Tuğba Şık, şunları kaydetti:

"Tüm mücadelemiz, 96 canımızın yaşam hakkını elinden alan sanık Hasan Alpargün'ün 'olası kast'la yargılanıp hak ettiği cezayı alması içindi. Hak ettiği cezayı alsın ki bundan sonra görülecek deprem davalarında da emsal niteliğinde olsun. Yarın görülecek 6. duruşmamızda emsal niteliğindeki bu kararın çıkacağına olan inancımız sonsuz. Bu kararı verecek yüce gönüllü adalet insanları olduğunu da biliyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Adalet 'olası kast' ile gelecek."

"YİNE ADALETİMİZE SIĞINARAK EMSAL KARARIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Binada anne ve iki erkek kardeşini kaybeden Özge Şendan, "6 Şubat bizim için en mutlu gündü; iki erkek kardeşimin doğum günüydü. İhmaller yüzünden yıkılan bu binada ailem ve komşularımız kum yığınında kalarak can verdi. Yarın 6. duruşmamız var ve yine adaletimize sığınarak emsal kararın verilmesini istiyoruz" dedi.

"Bu dava bizim için çok önemli" diyen Yalçın Güzza ise şöyle konuştu:

"2023'ten bu yana davamızın peşindeyiz ve artık bir sonuca ulaşmasını istiyoruz. Sanığın 'olası kast'tan ceza almasını, yani bir dilek olarak değil, bir sorumluluğun gereği olarak görmek istiyoruz. Bu kararla birlikte biz de bir nefes alacak, acımızı yaşayıp önümüze bakmaya çalışacağız. Emsal nitelikteki bu kararın Adana'da ses vermesini ve bütün deprem dosyalarına örnek olmasını bekliyoruz. Acımız çok büyük ve Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."