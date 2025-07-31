Depremde yıkılan Bad-ı Saba Konutları davası... AKP'li müteahhit Şahin Avşaroğlu'nun tahliye talebi reddedildi

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar olan kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı ve Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol, statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ile Alper Ömer Doğan ve yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MAHKEME BAŞKANI: BİLİRKİŞİ RAPORU HENÜZ ULAŞMADI

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık müteahhit Şahin Avşaroğlu, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada ilk olarak söz alan müştekiler ve müşteki avukatları, önceki beyanlarını tekrar ederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

AKP'Lİ MÜTEAHHİT AVŞAROĞLU: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Deprem döneminde AKP'li Dulkadiroğlu İlçe Başkanı olan sanık müteahhit Şahin Avşaroğlu ise önceki savunmalarını tekrar ederek, "30 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müvekkilinin yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan avukatı ise 7 yıl hapis cezası almış olsaydı şu anda tahliye edilmiş olacağını, henüz bilirkişi raporu dosyaya ulaşmamış olsa da bu raporun müvekkilini etkilemeyeceğini düşündüklerini belirterek tahliyesini talep etti.

Diğer tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA 13 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dava konusu binanın bulunduğu alana ilişkin Emlak Konut tarafından yaptırılan zemin etüt ve geoteknik raporların mahkemeye gönderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelecek cevabın, ayrıca bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, delil durumu ve adli kontrolün yetersiz olacağı gerekçesiyle sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 13 Kasım'a erteledi.