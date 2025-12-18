Depremde yıkılan Beluk Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi

6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Beluk Apartmanı'nın A Blok'u yıkılarak 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu, o dönemde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız, büro personeli Abdullah Sancar, İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren, mimar Fatoş Sakarya ve elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10'uncu duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, elektronik kelepçe takılarak "ev hapsi" verilen sanık Abdullah Yeldan'ın adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal ettiğini belirterek tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Yeldan'ın tutuklanma talebini reddetti. Heyet, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Oğuz Soyubey, sanığın ev hapsi yasağını kevgire çevirdiğini, 3 kez elektronik kelepçe ihlali yapmasına rağmen mahkemenin tutuklama talebini reddettiğini söyledi ve "Bilirkişi raporunun hala gelmediğini" belirtti. Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şube Başkanı Baran Taygun Metin ise 11. Yargı Paketi nedeniyle deprem sanıklarının yararlanacağını, adaletsizliğin artacağını belirterek yarın basın açıklaması yapacaklarını söyledi.