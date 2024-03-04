Depremde yıkılan binayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edildikten sonra yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:59
Depremde yıkılan binayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu
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Tarsus Adliyesi'ne teslim olan Kavak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, hakkında yakalama kararı veren 5. Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etmiş, üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak'ta sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.


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