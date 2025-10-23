Depremde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası: İstinaf, müteahhit Ahmet Kara'ya verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Sitedeki Güvenç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği davada, müteahhit Ahmet Kara, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.

"YEREL MAHKEMENİN KARARI HUKUKA UYGUNDUR"

Müşteki ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemede yapılan yargılamayı, usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, eylemlerin isabetli şekilde nitelendirilmiş ve değerlendirilmiş olmasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye, kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmamasına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmasına, oluşa ve incelenen dosya kapsamına göre; CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanık Ahmet Kara ile sanık müdafiinin kendi müvekkili lehine, katılan Ahmet Hakan Kara vekilinin ve katılan Lütfi Uzun vekilinin sanık aleyhine istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir."

SANIK KARA'NIN TAHLİYE TALEBİ OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda, "Sanık Ahmet Kara'ya yüklenen suçun niteliği, hükmolunan ceza miktarı, daha önce tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre ile dosya kapsamı itibarıyla bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususları göz önüne alınarak, hükümle birlikte verilen ikinci kez tutuklama kararında bir isabetsizlik bulunmadığı" vurgulandı. Bu gerekçelerle, Ahmet Kara'nın tahliye talebi oy birliğiyle reddedildi.

Kararda ayrıca, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, dosya temyiz edildi.