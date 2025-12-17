Depremde yıkılan Ergün Apartmanı davası heyet değişikliği nedeniyle ertelendi

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Ergün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapımında çeşitli aşamalarda kusurlu olduğu iddia edilen inşaat mühendisi Basri Ardağ, statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten, fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş, mimar Hasan Atay, müteahhit İbrahim Güngör, inşaat mühendisi Mehmet Gündüz, yapı sahibi Yusuf Ertaş ile birlikte, projenin Malatya Belediyesi'nde onaylanmasında imzası bulunan 3 belediye görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı. 10 sanık da tutuksuz olarak yargılanıyor.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle yeni heyetin dosya üzerinde inceleme yapmasına karar verildi. Dava, 21 Ocak 2026 tarihine ertelendi.