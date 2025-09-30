Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davası... Tutuklu pastane yetkililerinin avukatı Ersan Şen: ‘Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini itham edemezsiniz’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Firari sanık Ertan Danacı ise duruşmada yer almadı.

"HERHANGİ BİR KURUMDAN TADİLAT İZNİ ALMADIK, İŞİ KÜÇÜK GÖRDÜK, İZİN ALMADIK"

Tutuklu sanıklardan Mustafa Pekel, suçsuz olduğunu öne sürdü. Mahkemede ifade veren Pekel, binanın zemin katındaki tadilat işlerini firari sanık Ertan Danacı'ya verdiğini ve 2017 yılında yapılan çalışmaların binanın yıkımına neden olduğunu düşünmediğini söyledi. Kolon ve perde beton kesimi iddialarını reddeden Pekel, bu tür bir işlem yapmadıklarını ileri sürdü.

Tadilat işlemleri için herhangi bir resmi kuruma başvurmadıklarını itiraf eden Pekel, "Herhangi bir kurumdan tadilat izni almadık. İşi küçük gördük, izin almadık. Maraş'ta o dönem böyle bir uygulama yoktu" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı'nın, "İki yıldır dava sürüyor, neden gelip teslim olmadın?" sorusuna ise Pekel, "Korktum, tutuklanacağım diye gelemedim" şeklinde yanıt verdi.

Diğer tutuklu sanık, pastane yetkilisi Sami Kervancıoğlu ise savunmasında, "İşleri Mustafa Pekel takip eder, tadilatı ise Ertan Danacı yapar" dedi.

NURGÜL GÖKSU: ASTIKLARI ASTIK, KESTİKLERİ KESTİK; AMA İZNİ BİLE ALMAMIŞLAR

Depremde oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, bilirkişi raporunda yer alan "kesilen kolonlar binanın yıkılmasına sebep olmadı" yönündeki ifadeleri kabul etmediğini belirterek, bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun 703 gün sonra yakalandığını hatırlatan Göksu, "703 gündür firar etmişler, gelmişler, 'suçsuzum' diyorlar. 703 gündür neredeydiniz? Villada tatil yapmışlar, suçsuzlarmış. Bana, 'bunlar zengin başademezsin' diyorlar. Ama ben sonuna kadar çocuklarımın hakkını savunmaya devam edeceğim" dedi. Göksu, kamu görevlilerinin duruşmadan bağışık tutuklmasına da tepki gösterdi.

Göksu, "Şimdi Ertan Danacı'yı suçluyorlar. Ertan Danacı iki yıl yattı, bunları satmadı; bunlar iki ay yattı, Ertan Danacı'yı sattılar. Tadilat izni almaya bile tenezzül etmemişler. Astıkları astık, kestikleri kestik; ama izni bile almamışlar" dedi.

Müşteki avukatları, Pekel ve Kervancıoğlu'nun tutukluluk halini devamını, firari Ertan Danacı'nın bir an önce yakalanmasını talep etti.

Firari sanık Ertan Danacı'nın avukatı, müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını; sanık Mehmet Tekin'in avukatı, adli kontrol kararının kaldırılmasını; kamu görevlilerinin avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

ERSAN ŞEN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİNİ İTHAM EDEMEZSİNİZ

Kervan Pastanesi yetkililerinin avukatı Ersan Şen, beyanında şunları söyledi:

"Müdahil taraf, 'Bizde cezasızlık kültürü var' diyor. Mahkemeleri beğenir ya da beğenmezsiniz, kararı kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini itham edemezsiniz. Başından beri yapılan tadilatın binanın yıkımına neden olmadığını savunuyoruz. Gelen iki üniversite bilirkişi raporu da bu yönde. Biz bilirkişi raporuna değil, size güveniyoruz. Eğer raporlar istedikleri gibi gelseydi, şimdi raporları kutsarlardı. Tadilat ile yıkım arasında nedensellik bağı kurulmazken, bu kişilerin olası kastla cezalandırılmasına nasıl karar verebiliriz? Biz olası kastla, bilinçli taksirle veya taksirle suçlanmalarını kabul etmiyoruz."

Duruşma, taraf beyanlarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında; 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan ve binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatlara onay veren Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Lüks bir villada saklandıkları belirlenen sanıklar, gözaltına alındıktan sonra Kahramanmaraş'a sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Kervancıoğlu ve Pekel, cezaevine gönderildi. Firari sanıkların saklandığı villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu tespit edildi.