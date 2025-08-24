Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Tadilat yapılan pastanenin yetkilisinin tahliye talebi reddedildi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

SANIKLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos'ta Ankara Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak Kahramanmaraş'a sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari sanıkların saklandığı lüks villanın, eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu tespit edildi.

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.

"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR, ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ezgi Apartmanı dosyasına bakan Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Pekel'in tahliye talebini, "kuvvetli suç şüphesi, kaçma ihtimali ve adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçesiyle reddederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

SAMİ KERVANCIOĞLU: "TADİLATLARDAN MUSTAFA PEKEL VE ERTAN DANACI SORUMLUDUR"

Sanık Sami Kervancıoğlu’nun tahliye talebinin değerlendirme aşamasında olduğu öğrenilirken, avukatları tarafından verilen dilekçede sorumluluğun sanık Mustafa Pekel ve firari iç mimar Ertan Danacı'ya atılması dikkati çekti.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"... 90'lı yıllarda kurulan Kervan Pastanesi Dondurma Gıda San. Tic. Ltd. Şirketinin ortaklarından olan Sami Kervancıoğlu; şirkette satış ve pazarlamadan sorumlu olup, Kervan Lezzetler Grubunda yöneticidir. Kendisi; fiillen pastanelerle ilgilenmemekte, şehir dışında satış ve pazarlama işleriyle uğraşmaktadır.

Gerçekten Sami Kervancıoğlu'nun tadilatların yapıldığı 2017 yılında nerede olduğu incelendiğinde; 14 Ağustos 2025 tarihli celsede de belirtildiği üzere, ayın 25 gününü şehir dışında geçirdiği, kalan günlerde ise sadece işleyişi kontrol etmek için Kahramanmaraş'a gelip, toplantılar gerçekleştirdiği anlaşılacaktır. Sanık Mustafa Pekel'in 14 Ağustos 2025 tarihli celsede verdiği beyan da Sami Kervancıoğlu'nun beyanlarını destekler niteliktedir.

Dolayısıyla fiilen pastanedeki iş ve işlemlerden ilgilenemeyen, orada bulunmayan, yapılan tadilatları denetleme imkanı da bulunmayan Sami Kervancıoğlu ile yargılamaya konu fiiller arasında illiyet bağının kurulması mümkün değildir. Sami Kervancıoğlu, hem işlemediği ve hem de işlemesi mümkün olmayan fiiller nedeniyle tutukludur.

2017 yılında dekoratif amaçlı yapılacak tadilatlarla ilgili sanık Mustafa Pekel; iç mimar olan Ertan Danacı ile anlaşmış, tadilatların yapması için işin uzmanını yetkilendirmiştir. Sami Kervancıoğlu ise sadece bu anlaşmadan haberdar olup, bunu denetleme imkanı bulunmamakta, tadilatın kapsamını dahi bilmemektedir. Kaldı ki bir an için Sami Kervancıoğlu'nun tadilatları denetleme imkanının olduğu kabulünde dahi, işin uzman olmayan kişinin, binaya zarar verilip verilmeyeceğini anlaması mümkün değildir."