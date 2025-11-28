Depremde yıkılan İshar 10 Apartmanı davasında kamu görevlileri 'sorumluluğumuz yok' dedi

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan İshar 10 Apartmanı'nın yıkılması sonucu aralarında 4 aylık bebek olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin statik proje müellifi Hasan Döner, yapı denetim şirketi yetkilileri Cüneyt Cabiroğlu ve Mehmet Günay ile statik proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

2019 yılında yapımına başlanan binanın yıkılmasına ilişkin alınan bilirkişi raporunda "tali kusur" atfedilen Antakya Belediyesi'nde yapı ruhsatları ve proje kontrollerinden sorumlu Fahriye Aktaş Akdoğan ile şu anda Antakya Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Zeki Tahiroğlu ve Engin Sözer hakkında aynı suçtan dava açıldı; iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmanın tutanağına ulaşıldı.

"HERHANGİ BİR KUSURUM YOK"

Duruşmada aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyleyen Antakya Belediye Başkan Yardımcısı sanık Mehmet Zeki Tahiroğlu, 1997'de memur olarak başladığı Antakya Belediyesi'nde 2012-2014 yıllarında İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, 2019-2023 yılları arasında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığını ve 2023'ten bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü ifade etti. Sanık Tahiroğlu, yapı ruhsatı ve inşaat sürecinin belediye açısından tamamen evrak üzerinden yürütüldüğünü, fiili denetimin ise başından sonuna kadar yapı denetim firmalarının sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

Tahiroğlu, iddianamede yer alan konuyu hatırlamadığını, ancak önceki savunmalarında da belirttiği gibi görev aldığı tüm yapılarda sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Tahiroğlu, "İmzalarımın bulunduğu yerlerdeki belgelerde tüm sorumluluğumu yerine getirdim; herhangi bir kusurum veya ihmalim bulunmamaktadır" dedi. Bilirkişi raporunda proje kontrollerinden sorumlu kişi olarak gösterilmesine itiraz eden Tahiroğlu, "Bu benim uzmanlık alanım değil. Ben harita ve kadastro mühendisiyim" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti.

"BİNALARI YERİNDE VEYA FİZİKİ OLARAK DENETLEME GÖREVİMİZ YOK"

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı sanık Engin Sözer, duruşmada aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu belirterek, belediyedeki görev sürecini anlattı. 2008 yılında jeoloji mühendisi olarak göreve başladığını, 2009'da proje etüt müdürü, 2019'dan itibaren ise Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyen Sözer, imar ve şehircilik müdürlüğünden sorumlu olduğunu ifade etti.

Sözer, belediyede kendilerinin yalnızca belgeleri kontrol eden ve onaylayan kişiler olduğunu, binaları yerinde veya fiziki olarak denetleme sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü. Evrakların altında bulunan imzaların kendisine ait olduğunu belirten Sözer, iddianamede adı geçen binayı tam olarak hatırlamadığını ancak üzerindeki sorumluluğu eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Sözer, jeoloji mühendisi olarak yalnızca evrak üzerinden sorumluluğu bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

"BELEDİYEDEN KEŞİF İÇİN GELİP YAPININ DURUMUNA BAKILDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen müteahhit İsa Harbeli, davaya konu binanın 2018-2019 yıllarında inşa edilmeye başlandığını ve yapı müteahhidi olarak kendisinin görev yaptığını söyledi. İnşaat mühendisi olmasına rağmen tüm işleri yürütemeyeceği için yalnızca müteahhit olarak görev aldığını belirten Harbeli, statik projenin Hasan Döner tarafından hazırlandığını ifade etti. Tanık Harbeli, inşaat sürecinde mevzuata göre yapı denetim firmasının görev aldığını, belediyenin ise keşif için gelip yapının durumuna baktığını söyledi.

Tanık İsa Harbeli, yapıda daha sonradan bir tadilat yapıldığını bildiğini ancak bunun ne zaman gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Harbeli, yapı sahiplerinden Fidanlı Nakliyat'ın sahibi Salah Mışraklı'nın iki daireyi birleştirip iş yeri olarak kullanmak istediğini kendisine ilettiğini söyledi. Harbeli, bu değişikliğin projeye uygun olmadığını belirterek izin vermediğini, ancak yapı teslim edildikten ve kullanım izin belgesi alındıktan sonra söz konusu değişikliğin gerçekleştirildiğini gözlemlediğini ifade etti.

"BELEDİYENİN SORUMLULUĞU YALNIZCA SEVİYE TESPİTİNDEN İBARETTİR"

Sanık Engin Sözer, tanık Harbeli'nin beyanına itiraz ederek, "Aleyhe olan ifadeleri kabul etmiyorum. Belediyenin sorumluluğu yalnızca seviye tespitinden ibarettir ve fiziki olarak binanın başında sorumluluğumuz yoktur" dedi.

"AİLEM YERİNDEN KALKAMADAN HAYATINI KAYBETTİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Depremde anne, baba, kardeş ve abisini kaybeden müşteki Burcu Nur Balcıoğlu, binada düz demirlerin kullanıldığını, büyük bir kısmının su aldığını ve merdiven boşluğunda bağlantı olmadığını belirtti; binanın yaklaşık 6 saniyede çöktüğünü, ailesinin yerinden kalkamadan hayatını kaybettiğini anlattı ve sanıklardan şikayetinin devam ettiğini söyledi. Balcıoğlu, babasının inşaat uzmanı olmamasına rağmen binadaki yapım hatalarını videoya kaydettiğini ve dosyaya sunacağını söyledi.

Müşteki avukatı, "Bina yapımında iki inşaat şefi değiştiğini bilmekteyiz; bu iki inşaat şefinin araştırılarak dinlenilmesini talep ediyoruz" dedi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Döner hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine ve tüm sanıklar için isim bazlı kusur oranlarının tespiti amacıyla uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Müşteki vekilinin talebi doğrultusunda, iddianameye konu yapıda görevli inşaat şefleriyle ilgili araştırma yapılması için kolluk birimine müzekkere yazılmasına ve cevabı doğrultusunda tanık sıfatıyla işlem yapılmasına hükmedildi; duruşma şubat ayına ertelendi.