Depremde yıkılan Kırçuval Otel davasında yeni gelişme: Bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Oteli, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı.

DURUŞMA 3 NİSAN'A ERTELENDİ

11 sanığın tutuksuz yargılandığı, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları mazeret bildirirken, katılan olmadı.

Önceki celsede, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 2020 depreminde yapılan hasar tespitine ilişkin ıslak imzalı evrak ve tutanaklara dair müzekkereye cevap yazısının geldiği, bilirkişi heyetine tevdi edilen dosyanın ise henüz dönmediği belirtildi.

İddia makamı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.