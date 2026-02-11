Depremde yıkılan Uğur Apartmanı davası.... Dosyanın 4 ay boyunca 'sehven' üniversiteye gönderilmediği ortaya çıktı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Uğur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul ve statik proje müellifi Hasan Akbaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül'de görülen üçüncü duruşmada, dosyanın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verilerek duruşma ertelenmişti.

20 MAYISA ERTELENDİ

Geçen günlerde görülen dördüncü duruşmada, "Dosyanın sehven Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmediği" ortaya çıktı. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.