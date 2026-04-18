Depremde yıkılan Yağmur Apartmanı davasında ek bilirkişi raporu istenmesine karar verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Kırıkhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, geçtiğimiz günlerde dosyaya Atatürk Üniversitesi'nce sunulan bilirkişi raporuna hem müşteki hem de sanık tarafları itiraz etti.

Mahkeme heyeti, binanın altında bulunan markette çalışan kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine; sanıkların tutuklanması talebinin reddine; sanıklara "olası kast" suçundan ek savunma verilmesi taleplerinin yargılama sürecinde değerlendirilmesine; bazı sanıklar hakkında adli kontrole devam edilmesine ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunmayan sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Heyet ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan Belediyesi'ne müzekkere yazılarak, sanıklar Mustafa Haluk Kıvrak ve Kemal Koçuk'un 1995 yılından ayrıldıkları tarihe kadar hangi görev ve sıfatlarda çalıştıklarının bildirilmesini istedi. Mahkeme, yeniden ek bilirkişi raporu istenmesine ve duruşmanın 10 Temmuz'a ertelenmesine hükmetti.

"ADALET BAKANI SESİMİZİ DUYDU MU?"

Sekiz saniye içinde yıkılan binada 13 yakınını kaybettiğini söyleyen Zübeyde Kahraman, yaşananın basit bir risk değil, sonucu öngörülen ve bile bile gerçekleşmesine izin verilen bir yıkım olduğunu dile getirdi. Davanın "olası kast" suçlamasıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kahraman, enkaz altında sesi yarım kalan kardeşi Zeynep'in ve susturulmaya çalışılanların sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Kahraman, şöyle konuştu:

"Bugün sadece kendi acımız için konuşmuyoruz. Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, okullarda olmaması gereken, çocuklarımızın hayatını kaybettiği saldırıları da unutmadık. O çocuklar da bizim çocuklarımızdı. Onların hayatları yarım bırakıldı. Bu ülkede çocukların okulda, insanların evlerinde ölmediği bir düzen istiyoruz. Adalet istiyoruz. Gerçek adalet. Eksik değil, gecikmiş değil, tam adalet. Adalet Bakanı demişti ki: 'Mağdur olan, derdi olan kapıma gelsin.' Biz Ankara'da 6 Şubat'ın derdiyle Adalet Bakanı'nın kapısına gittik. Buradan Adalet Bakanı'na soruyorum: Sesimizi duydu mu?"

"BİZ İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Deniz Can Akpek ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün 1166 gündür adalet arayan bir depremzede aileyiz ve avukatıyız. Bu günlerde çokça mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz ve bu mücadelemizde maalesef büyük bir utanç duyuyoruz, adalet aradığımız için. Adalet Bakanı bizi çağırdı. Biz yanına kadar gittik ama bizi dinlemedi, bize söz hakkı vermedi. Biz tekrar sesimizi duyurmak istiyoruz. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Yağmur Apartmanı'nda yaklaşık 1166 gündür bir tane bile tutuklu yok. Canlarını kaybeden insanlar bir nebze olsun rahat nefes alamıyorlar. Her gün duruşma önlerinde bitap halde dolaşıyorlar. Sanık avukatları bir orduyla gezerken, biz maalesef yalnız bırakılıyoruz. Hepinize çağrımızdır, duruşma tarihimiz 10 Temmuz'da yapılacaktır. Deprem dosyamızda maalesef o kadar çok eksik var ki, yargılamalar bir türlü sürdürülemiyor ve bitirilemiyor. Hala raporlar tartışılıyor, eksik getiriliyor. Biz artık deprem dosyalarını böyle yaşamak istemiyoruz. Sayın Adalet Bakanım, sizlere son kez değil, her zaman çağrımızdır, lütfen yanımızda olun. Biz intikam değil, adalet istiyoruz."