Depremden 18 ay sonra… Depremzedenin cenazesi bulundu!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 18:44

Güncelleme: 07.08.2024 - 18:44

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda enkazdan çıkarılan Merve Ateş depremden 18 ay sonra bulundu. Merve Ateş yıkılan apartmanda annesi Hadiye Ateş ve babası Turgut Ateş ile enkaz altında kalmıştı.

Annesinin ve babasının yaşamını yitirmesinin ardından enkazdan çıkarılan Merve Ateş'ten 18 aydır haber alınamıyordu. Ateş'in ablası İlknur Karaca Merve Ateş'in enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğünü, sağ olduğunu fakat sonrasında kendisinden haber alamadıklarını duyurarak yardım talebinde bulunmuştu.

“DNA’LARDA EŞLEŞMELER VAR”

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Merve Ateş'in depremden sonra İskenderun Çankaya Mezarlığı'na Merve Ateş ismiyle gömüldüğünü ve Ateş'in ailesine bilgi verildiğini açıkladı:

"Merve Ateş’in cenazesi depremin 3 veya 4’üncü günü gömülmüş. Savcı, polis ve olay yeri inceleme ekibi tarafından gömülüyor. DNA eşleşmesi gerçekleştiriliyor. Ailesi 2-3 gün önce cenazesine ulaştı. Devlet konunun üstüne düştüğü için DNA’larda eşleşmeler var. Ardından mezarı açıyorlar, bakıyorlar Merve Ateş’in mezarı."

NE OLMUŞTU?

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçti. Resmi açıklamalara göre en az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdi, 107 bin 213 vatandaş yaralandı. Depremden sonra yakınlarının cenazesine ulaşamayan aileler Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği'ni (DEMAK) kurarak konunun araştırılmasını istedi. DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, 6 Şubat depremlerinin ardından 145 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Muhalefet partileri, depremde kaybolan vatandaşların araştırılmasına yönelik TBMM'ye araştırma önergesi vermiş, AK Parti ve MHP milletvekilerinin oylarıyla önerge reddedilmişti.