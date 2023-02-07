Depremden etkilenen yurttaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen 112 depremzede Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.
Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'lerin destekleriyle oteller depremzedelere açıldı.
Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 8'i çocuk 104'ü yetişkin 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanı'na getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.
Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gül San, depremin çok şiddetli yaşandığını söyledi. Gül San, “Dün gece 04.17’de çok şiddetli bir deprem oldu. Çok uzun sürdü, çok panikledik. Hareket edemedik. Deprem durduktan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk.
Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şu an buradayız ama aklımız Şanlıurfa’da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor, gün içerisinde artçılar oluyor. Biz havalimanına gittik. İstanbul’a oradan da yakınımıza Bursa’ya gideriz diye düşündük. Sonra sizi Bodrum’a gönderelim dediler. Burada 1 gece konakladıktan sonra Bursa’ya gideceğiz" dedi.
Otele yerleştirilen diğer ailelerin de oldukça üzgün ve yorgun oldukları gözlendi.
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