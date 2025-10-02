Depremden korkan yurttaş yollara döküldü: İstanbul'da trafik kitlendi!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da vatandaşların yollara çıkması üzerine trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, deprem anında vatandaşların panikle araçlarına yönelerek yollarda yoğunluk oluşturmasının, kurtarma ve sağlık ekiplerinin ulaşımını engellediğini söyledi.

Ilıcalı, büyük depremlerde yollarda yıkılan binalar nedeniyle kapanmalar yaşanabildiğini, buna panik halinde trafiğe çıkanların eklenmesiyle hayati gecikmelerin ortaya çıktığını belirterek, "Depremde trafiğe çıkarak kendinizi kurtardığınızı zannederken binlerce kişinin kurtarılmasının önünü kesiyorsunuz." dedi.

Elazığ depreminden örnek veren Ilıcalı, "O dönemde ekipler 1,5 saatte Elazığ'a ulaştı ancak kent içinde bir kavşaktan geçmek yine 1,5 saat sürdü. Çünkü yollar kilitlendi. Bunu kamera görüntülerinden de gördük. Deprem anında trafiğin yönetimi çok kritik." ifadelerini kullandı.

Deprem anında kullanılabilecek ulaşım imkanlarına da işaret eden Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi yüksek standartlı yolların yanı sıra deniz ulaşımının devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Ilıcalı, çok şeritli yollarda ambulanslar için uygulanan fermuar sistemine benzer bir düzenlemenin deprem anında da yapılması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Deprem anında çok şeritli yollarda ambulanslardaki fermuar sistemine benzer şekilde bir şeridin tamamen acil durum ekiplerine ayrılması gerekir. Araç sürücülerine radyo dalgaları üzerinden anlık çağrılarla yönlendirme yapılmalı. Sinyalize kavşakların devre dışı kalma ihtimaline karşı 'dijital ikiz teknoloji' uygulamalarıyla trafik düzeni korunmalı. Ayrıca motosiklet ve küçük araçlar hızlı erişim için özel olarak yönlendirilmeli."

Vatandaşların bilinçlenmesinin de en az teknik çözümler kadar önemli olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Silivri depreminde bir anda yollar tıkandı çünkü herkes arabasına koştu. Oysa yapılması gereken, toplanma alanlarına gitmek ve yolları acil ekipler için açık bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"PLANLI HAREKET" ÖNERİSİ

Sürüş ve yol güvenliği uzmanı Ömer Faruk Topdemir ise olası afet durumlarında sürücülerin panik yerine planlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul gibi metropollerde araç yoğunluğunun olağan koşullarda bile ciddi bir trafik oluşturduğunu hatırlatan Topdemir, deprem gibi afet anlarında vatandaşların panikle yollara çıkmasının büyük bir kaosa yol açabileceğini vurguladı.

Topdemir, "İstanbul'da 4 milyondan fazla araç var, bu sayı turist ve diğer etkenlerle 5 milyona kadar ulaşıyor. Böylesi bir şehirde herkes aynı anda araçlarıyla yola çıkarsa, acil ekiplerin hareket kabiliyeti tamamen kısıtlanır. Bu yüzden vatandaşlarımızın ilk refleksi hemen yollara çıkmak değil, güvenli bir noktada beklemek olmalı." dedi.

Sürücülerin afet anlarında sakinliğini koruması gerektiğinin altını çizen Topdemir, "Hemen 'çocuğum şuradaydı, eşim buradaydı' telaşıyla yollara çıkmak hem kazalara hem de trafik kitlenmesine neden olur. Önce iletişimi sağlamak, ardından planlı bir şekilde hareket etmek çok daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Araçla hızlıca İstanbul'u terk etme düşüncesi yerine, önce güvenliği sağlamak ve acil ekiplerin yolları kullanmasına imkan tanımak gerektiğine dikkati çeken Topdemir, panik halinin, hem kazalara yol açacağını hem de yardım ekiplerinin ulaşımını engelleyeceğini dile getirdi.

Topdemir, şehirden uzaklaşmak isteyen sürücülerin ise şehir içi yerine Kuzey Marmara gibi çevre otoyollarını kullanmaları önerisinde bulundu.