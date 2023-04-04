Depremden kurtulduk, kanserden öleceğiz!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Hataylılar, uzun vadede akciğer kanseri gibi risklerle karşı karşıya kalacaklarını belirterek kamyonların döküm yapmasını engelledi ve “Moloza dur de yaşamı savun” sloganı attı.

Platformda konuşan Dr. Bilge Köylü, “Depremden sağ kurtulan halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakta geç kalan, geçici barınma sorununu ağırdan alan devlet kurumları enkazların kaldırılması konusunda bir acelecilik sergilemektedir. Enkaz kaldırma çalışmaları bu şekilde sürmeye devam ederse Samandağ halkı 10 sene sonra akciğer kanseri gibi yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır” dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Feray Aytekin Aydoğan da “Asbestin suya, toprağa, havaya karışmasıyla Hatay’ı ayakta tutacak olan tarım ve hayvancılık daha da zarar görecek. Molozlar yerleşim alanlarından uzak geçici değil kalıcı depolama alanları üzerinden planlanmalı, bilim insanları, demokratik kitle örgütlerine ve halka rağmen tek bir adım bile atılmamalıdır” ifadelerini kullandı.