Depreme dayanıksız bina sayısı bilinmiyordu, hastanelerin güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu açıktı: Göz göre göre facia!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, MHP’de olduğu dönemde Kasım 2011’de Meclis’te binaların depreme karşı dayanıklılığı konusunda soru önergesi verdi.

Çirkin, “Hatay başta olmak üzere bölge illerinde yapılan binaların depreme dayanıklılığı konusunda malzeme, donatı ve proje takip kontrolleri usulüne uygun şekilde yapılmakta mıdır? Hatay ve bölge illerde, yapı denetimi şartalarına uymadığı tespit edilen ve depreme karşı dayanıklı olmayan bina sayısı ne kadardır? Hatay ve bölge illerinde, kamuya ait binaların depreme karşı dayanıklılık testleri yapılmış mıdır?” sorularına yanıt istedi.

‘İHALELERİ YAPILDI’ DENMİŞTİ

Önergeye dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yanıt verdi. Yanıta göre, Hatay ve bölge illerde, yapı denetimi hakkında yasa hükümlerine uygun denetim faaliyetlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Antalya’da 28 kuruluş hakkında 71 işlem uygulandı. 12 kuruluşun belgesi iptal edildi. Adana’da 8 kuruluş hakkında 22 işlem uygulandı. İki kuruluşun belgesi iptal edildi.

Buna karşın Hatay’da herhangi bir kuruluş hakkında işlem uygulanmadı. Antakya, Hassa ve Samandağ devlet hastanelerinde güçlendirmeye ihtiyaç olduğu biliniyordu. Yanıtta, bu hastanelerin güçlendirme ihalelerinin yapıldığına işaret edilmişti. Hatay’daki okulların deprem ön inceleme çalışmalarının tamamlandığı, Emniyet binalarının güçlendirme projelerinin yapıldığı kaydedilmişti.

KRİTİK SORU YANITSIZ

Deprem anında gerekli olabilecek her türlü araç-gereç ekip ve ekipmanlarla ambulans temini ve diğer yerel hizmetlerin mahalli idarelerce planlandığı dile getirilmişti. Buna karşın, “Hatay ve bölge illerinde yapı denetimi şartlarına uymadığı tespit edilen ve depreme karşı dayanıklı olmayan bina sayısı ne kadardır?” sorusuna ise yanıt verilememişti.

İYİ Parti Hatay milletvekili Çirkin, “1999 depreminden sonra uzmanlar sürekli uyarıyor ve bu bölgeye dikkat çekiyordu. Ben de 2011 yılında bu tehlikenin farkında olarak hükümete soru önergesi verdim, 2012 ocak ayında da bunu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım bir konuşmada tekrarladım. Hatay’ın coğrafi yapısı ve altyapısı göz önüne alındığında, bu bölgenin deprem riski konusunda ciddi önlemler alması gerektiğini vurguladım. ‘Bu konuda gereken önlemler alınmadığı takdirde, büyük bir felaketle karşılaşmamız kaçınılmaz olur’ dedim ve ne yazık ki büyük bir felaket yaşadık.”

Çirkin, o dönemde Hatay’daki yapılaşmanın depreme karşı güvenli olmadığını belirterek acil bir yapılaşma reformuna gidilmesinin zorunlu olduğunu, deprem sonrasında yapılacak yardım ve kurtarma çalışmalarının da hızla yapılabilmesi için hazırlıkların tamamlanması gerektiğini dile getirdiğini de söyledi.