Depreme dayanıksız mı?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:05

2013 yılında temeli atılan, 30 ayda tamamlanarak hizmete alınacağı söylenen ve açılışı 7 kez ertelenen İzmir Şehir Hastanesi’nin üç ayrı blokunda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldığı iddia edildi. Maden Tetkik Arama (MTA)’nın internet sitesinde yer alan aktif fay hattı haritasında hastane inşaatı alanında iki aktif fay geçiyor. STK’lerin defalarca zeminin sağlam olmadığı ve zemin etüt raporlarının açıklanmasını istemesine rağmen bilgi paylaşılmadı.

AÇILIŞ ERTELENİYOR

AKP’li bakanlar, zemin kayması ve fay hattı üzerinde olduğu tartışmalarının bir türlü bitmediği 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 29 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını söyledi. Hastane inşaatının daha bitmediği gözlemlenirken yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkerler ve Gama Holding tarafından inşa edilen hastanenin bazı bölümlerinin depreme dayanıksız olduğu bildirildi. Hastaneyi devralacak olan Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı incelemede üç ayrı bölümün kolonlarının zayıf olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde rapor hazırladı. Bunun üzerine firma, yapılan tüm izolasyon ve mermerleri kırarak kolonları güçlendirmek için çalışma başlattı. İnşaatta çalışanların çektiği videolar da güçlendirme çalışmalarının yapıldığını doğruladı. Tadilat sonrası tekrar bakanlık yetkililerinin inceleme yapacağı ve hastaneyi devralacağı öğrenildi.

DOĞRUYOL: KAMUOYU ACİLEN BİLGİLENDİRİLMELİ

Birlik Sağlık-SenGenel Başkanı Ahmet Doğruyol, iddialara bakanlığın resmi olarak cevap vermesini istedi.Doğruyol, “Duyumlarımız şehir hastanesinin bazı bloklarında güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve açılışının ileri bir tarihe ertelendiği yönündedir. Eğeriddialar doğruysa, eğer daha hizmete başlamadan bir hastane binasına güçlendirme yapılıyorsa vay halimize. Sendikamız Birlik Sağlık Sen olarak, yap işlet devret mantığıyla yapılan, ticari mantıkla çalışan şehir hastaneleri sistemine karşı olsak, devlet hastanelerimizin yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerleşim yerlerine yeni devlet hastanelerinin yapılmasını savunsak ta, madem yeni bir hastane yapıyorsunuz sağlam yapın demekten kendimizi alamıyoruz.Deprem kuşağında yer alan İzmir İlimizde hali hazırda 12 hastanemizin depreme dayanıksız olması yenilenmesi gerekirken yenilenmiyor olması, yeni yapılan devasa bir hastanenin de daha hizmete başlamadan güçlendirme çalışmaları yapılması kabul edilemez.Depremde hastane yıkılırsa vatandaşın yarasını kim saracak? Diyoruz ki vazgeçmek için halen zamanınız var. İzmir Şehir Hastanesi projesinden vazgeçin.Devlet hastanelerimizi yenileyin. İhtiyaç olan yerlere yeni devlet hastaneleri yapın. Önümüzdeki süreçte, çalışanlarımıza da vatandaşlarımıza da eziyet etmeyin” diye konuştu.