Depremin ardından yaşanan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 102 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.
Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Söz konusu suçlara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.
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