Depremin ardından yaşanan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 102 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:55
Depremin ardından yaşanan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 102 tutuklama
Abone Ol google-news

Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Söz konusu suçlara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.


depremler deprem

İlgili Haberler

Depremde enkaz altında kalanlarla dalga geçen şüpheliye tutuklama kararı

Depremde enkaz altında kalanlarla dalga geçen şüpheliye tutuklama kararı
Son Dakika... 'Yağma ve hırsızlık' soruşturmasında 48 tutuklama

Son Dakika... 'Yağma ve hırsızlık' soruşturmasında 48 tutuklama
Emniyet'ten 'deprem' teyakkuzu: 'Provokatif' paylaşımlarla ilgili 17 tutuklama

Emniyet'ten 'deprem' teyakkuzu: 'Provokatif' paylaşımlarla ilgili 17 tutuklama

En Çok Okunan Haberler