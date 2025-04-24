Depremin ardından yurttaşlar güne çadırlarda uyandı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:13

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:13

İstanbul’da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu.

Depremin ardından bazı yurttaşlar evlerine dönerken, bazıları da yorgan, battaniye ve çadırlarını alıp geceyi parklarda geçirdi.

PARKLARDA ÇADIR KURDULAR

Bahçelievler’de bulunan Kuleli Parkı’na gelen yurttaşlar çadır kurdu. Çadırda kalan yurttaşlar panik, korku, ve soğuk havanın da etkisiyle zor bir gece geçirdi.

Bazı yurttaşlar battaniyelere sarılıp yere serdikleri örtülerin üzerinde uyudu. Kimi yurttaş uyumaya devam ederken, kimileri ise çadırlarını toplamaya başladı. Bir yurttaşında soğuktan korunmak için kendine naylondan çadır yaptığı görüldü. Kuleli Parkı dron ile havadan görüntülendi.

"BUGÜNÜ DE DIŞARDA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Geceyi dışarda geçirdiğini söyleyen Fatma Bider Barış, "Geceyi dışarda geçirdik. Çok soğuktu. Çocuklar çadırda kaldı. Yer olmadığı için biz dışarda beklemek zorunda kaldık. Gece çok soğuktu. 2 battaniye örttük ama yine de ısınamadık. Bugün de dışarıda kalacağız. Uzmanlar 48 saat boyunca riskli olduğunu söylüyorlar. Bugünü de dışarda geçirmeyi planlıyoruz. Şuan kahvaltı yapacağız" dedi.

Bu gecede parkta yatacağını ifade eden Ceylan Taş, "Geceyi dışarda geçirdik. Gece çok soğuktu. Sabaha kadar biz dışarıda nöbet tuttuk, çocuklar çadırdaydı. Çok korktuk hala parktayız. Güvenlik açısından gitmeyi düşünmüyoruz. Artçılar devam ediyor çünkü. Kahvaltı yapamadık daha yeni başlayacağız. Bugün de buradayız" dedi.