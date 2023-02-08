Depremin etkilediği Adıyaman’da su, elektrik, ısınma imkânı yok...

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:23

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:38

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Adıyaman’ın merkezinden Cumhuriyet’e ulaşan yurttaşlar, depremin üzerinden 30 saatten fazla geçmesine karşın hiçbir yardım alamadıklarını anlatıyor.

Adıyaman’a ulaşabilen az sayıda ekibin çevre illere dağıtıldığını, bu nedenle kendilerine yardım ulaşmadığını söyleyen bir yurttaş, sokaklarda insanların kendi çabasıyla enkazdan çıkardığı ve kaldırım üzerine ya da ağaç kenarlarına yatırdığı cansız bedenleri gördüğünü aktarıyor. Depremden kurtulabilen yurttaşlar ne ısınma, ne su ne de yemek yardımı alabildiklerini söylüyor. Elektrik olmadığı ve telefon hatları sürekli kesildiği için de seslerini duyuramadıklarını ve sevdiklerine ulaşamadıklarını belirtiyor. Enkaz altındakiler yardım için seslenirken, enkaz dışında bekleyen yakınları “sadece onları dinleyebildiklerini ancak imkan olmadığı için çaresiz kaldıklarını” söylüyor. Binaların çoğunun yıkıldığı bölgeden ulaşan yurttaşlar “Neden kimse gelmiyor” sorusunu tekrar tekrar soruyor ve yardım beklediklerinin duyulmasını istiyor.

‘SAĞ KALANLAR DONMAK ÜZERE’

Öte yandan; CHP’nin bölge için görevlediği heyetin başında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, depremin ilk günü yollar kapalı olduğu için Adıyaman’a ulaşamadıklarını anlattı. Bu nedenle ilk geceyi Malatya’da geçirdiklerini aktaran Adıgüzel, “Çok vahim bir tablo var. Çoğu yerde yollar çökmüş. Yollar kapalı olduğu için yardım da ulaşamıyor” dedi. İlde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Kelimelerle anlatılamayacak kadar kötü bir tablo var. Yüzlerce bina yıkıldı, enkazda kurtarılmayı bekleyen binlerce insanımız var. Çok geniş alanda yıkım olduğu için mevcut arama kurtarma çalışmaları yetersiz. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altından canlarını çıkarmaya çalışıyor. Mevcut ekipler ve gönüllüler yardım için çırpınıyor ama herkesin eli kolu bağlı. Çünkü hem ekip hem ekipman eksiği çok fazla” ifadelerini kullandı. Elektrik, su ve ısınma imkanı olmadığı için hayatta kalanların da büyük zorluk yaşadığını vurgulayan Tutdere, “İnsanlar kaderine terk edilmiş. Kritik saatler yaşıyoruz. Sağ kalanlar aç ve donmak üzere. Arama kurtarma ekibine ihtiyacımız var” diye konuştu.