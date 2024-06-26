Depremin üzerinden 17 ay geçti, ortada ne iddianame ne rapor ne de ifade var

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

Hatay Antakya’daki altı katlı Rana Apartmanı depremde yıkıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi. 6 Şubat’ın üzerinden yaklaşık 17 ay geçmesine karşın Rana Apartmanı’nın davasında iddianame düzenlenmedi. Herhangi bir şüphelinin ifadesi alınmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) istenen bilirkişi raporu da tamamlanmadı. Sürecin atıl kalmasına tepki gösteren ve binada annesi ile babasını kaybeden Eren Can Cumhuriyet’e konuştu.

Depremden 20 gün sonra enkaz alanında olay yeri inceleme işlemi yapıldığını ancak can güvenliği ve enkaz kaldırma çalışmalarının gerekçe gösterilerek numune alınmadığını belirten Can, “12 Mart 2023 tarihinde ise yeniden olay yeri inceleme yapılmıştır. Bu incelemede beton agrega boyutu düzensiz olduğu, düz demir kullanıldığı tespit edilmiştir. Etriye aralığı kolonlarda 25-30 cm, kanca durumu 90 derece ölçülmüştür. Bu incelemede beton ve numune alınmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ACILARIMIZI ARTIRIYOR’

Buna karşın şüpheli ifadelerinin bile alınmadığına dikkat çeken Can, sözlerine şöyle devam etti: “KTÜ’den gelmesi gereken bilirkişi raporu bile aylardır tamamlanamadı. Kamu personellerine soruşturma izni verilmedi. Bizler acılıyız ve öfkeliyiz. Sanki yakınlarımız hayatını kaybetmemiş sanki evimiz yıkılmamış gibi bir muamele görüyoruz. Yargı sisteminin yavaşlığı ve adaletin gecikmesi bizim acılarımızı daha da artırıyor.”