Depremin üzerinden beş yıl geçti, eğitim hâlâ enkaz altında: Yıkılan okullar yenilenmedi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yüzlerce bina da yerle bir oldu. Aradan geçen beş yıla rağmen yaralar sarılmadı. 128 okulun yıkıldığı kentin dört bir yanında çocuklar hâlâ başka okullara “misafir” gidiyor, bir binada iki hatta üç okul dönüşümlü olarak eğitim vermeye çalışıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, özellikle büyük ilçelerde hasarlı olup yıkılan birçok okulun yerine yenilerinin yapılmadığını, yapılan okul inşaatlarının da çok yavaş ilerlediğini söyledi. Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli ise depreme dayanıksız okulların yıkılması nedeniyle aynı binayı paylaşmak zorunda kalan okullardaki öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı.

Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat da “Bir kentte beş yıldan fazla sürede bu sorunun çözülememesi teknik bir aksaklık değil, bir yönelim problemidir. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alma hakkı en temel anayasal haktır.” dedi.