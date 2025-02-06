Depremin yıktığı yerler ‘yandaş’a rant kapısı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

Son olarak Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Hatay ve Malatya’da yaptıracağı konut ihaleleri “tanıdık” şirketler arasında pay edildi.

Antakya’da 519 konut, beş dükkân ve bir cami yapımı için TOKİ, 9 Ocak’ta ihaleye çıktı. 1 milyar 364 milyon TL’lik ihaleyi Atlantik Grup Yapı İnşaat ve Metron Yapı Proje İnşaat iş ortaklığı aldı. Atlantik Grup’un sahibi Atanur Tiryaki AKP’den Ordu Milletvekili aday adayıydı.

Hatay Defne’de yapılacak konutlar için 3 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. İhaleyi 2 milyar 388 milyon TL’ye Söğüt İnşaat aldı. Dolmuş şoförlüğünden gelen şirketin yöneticisi Mustafa Akan’ın yükselişinin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek ile olan ilişkileri sayesinde olduğu ifade ediliyor.

DÜNÜRE İHALE

Yine Defne’de 1326 konut ve bir ticaret merkezi işi için 3 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. Bu ihaleyi ise 3 milyar 233 milyon TL’ye İntaya İntes İnşaat şirketi aldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın kızıyla 2007 yılında evlenmişti.

Antakya’da yapımı planlanan 887 konut işi için çıkılan ihaleyi ise 2 milyar 296 milyon TL’ye Binbaylar Grup İnşaat ve HMB Müteahhitlik iş ortaklığı aldı. İki şirketin yöneticisi Bedrettin Binbay, önceki yıllarda AKP’den Siirt vekil aday adayı olmuştu.

Malatya Battalgazi’de Akpınar ve Kırçular mahallelerinde yapımı planlanan 1055 konut, 590 dükkân, 97 ofis ve iki fırın yapımı işi için 22 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. 3 milyar 245 milyon TL’lik ihaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi aldı. Şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

‘DEĞERLİ DOSTA’ İHALE

Malatya Yeşilyurt’ta da 2 Ocak’ta 858 adet konut yapımı işi için TOKİ ihaleye çıktı. 2 milyar 80 milyon TL’lik ihaleyi Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi aldı. Leda Yapı’nın kurucularından Nazmi Coşar, AKP ile yakınlığıyla biliniyor. Partinin kurucu üyeleri arasında bulunan ve AKP hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini üstlenen Hüseyin Çelik, “değerli dostum” olarak nitelendirdiği Coşar’ın oğlunun nikâh şahitliğini de yapmıştı.

Malatya Yeşilyurt’a yapılacak olan 1022 konut işi ihalesini de Özülke İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ve Maksem Yapı İnşaat şirketi aldı. Özülke isimli şirket de AKP’li yıllarda yükselişiyle dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor.

3 Ocak’ta Kahramanmaraş Onikişubat’ta yapımı planlanan 1455 konut yapımı işi için ihaleye çıkıldı. 3 milyar 964 milyon TL’lik ihaleyi Ahes İnşaat Şirketi aldı. Ahes inşaat, eski TOKİ başkan yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı ve eski İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi’nin akrabalarının şirketi.