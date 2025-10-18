Depremzede araçlar üzerinden vurgun: 1 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, depremde zarar gören araçların şase numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlarla değiştirerek piyasaya sürdükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kriminal inceleme raporlarında 11 aracın bu yöntemle "change" yapıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

Operasyon kapsamında "Change Oto" organizatörü olduğu belirlenen Y.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.