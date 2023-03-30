Depremzede donarken PTT yöneticileri sefada

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Varlık Fonu bünyesinde bulunan, depremin hemen ardından çalışanlarını enkaz altından göreve çağıran, depremzedeler için “hatim indirme” kampanyası düzenleyen PTT yönetimi bu kez de yöneticilere yapılan lüks giyim yardımıyla gündem oldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyledi. Mont ve ayakkabı alındığına ilişkin faturaları paylaşan Antmen PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yaz ile daire başkanlarının satın alınan bu montlarla deprem bölgesine gittikleri görüntülerini de paylaşarak “PTT’ye ödettiğiniz bu 8 bin liralık kayak montuyla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?” ifadesini kullandı.

Antmen şöyle konuştu: Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bu pahalı mont ve ayakkabıları alıyor, Genel müdür yardımcısı Fatih Tezcan’a ye gönderiyor. Bu kişi de daire başkanlarına ve müdür yardımcılarına bunları dağıtıyor. Tezcan aynı zamanda AKP Keçiören belediye başkan aday adayı. Kendisi hem renkli hem de siyah iki tane kayak montu aldırmış. Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler. Daha ne diyeyim? Bu faturalarda dikkat çeken başka bir detay var: 13 Şubat’ta kesilmiş bu faturalar. Yani daha depremin 6’ıncı günü. Enkaz altında insanlar varken. O esnada kurtarılan çocukların ayağında çorap bile yok. Beyler ise Boyner’den 7 bin liraya ayakkabı almışlar ve faturayı da PTT’ye yani halka ödetmişler. Bunun yerine depremzede çocuklara ayakkabı ve çorap alsaydınız? Ama tabi bunu yapmak için vicdan lazım.”

PTT YALANLADI

PTT’den yapılan açıklamada Alpay Antmen’in iddiaları yalanlanırken, “Gerçekleri çarpıtmak hukukçuya yakışmaz. İddialar hakikati yansıtmayan bir karalama kampanyasından öteye gitmemektedir” denildi. PTT’nin açıklamasına yanıt veren Antmen ise “Hadi olayı yargıya taşıyalım. Ne iftiraymış, ne asılsız ithammış görelim bakalım. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince millet adına sorulan yasal soruya verdiğiniz bu hadsiz cevabın da hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.