Depremzede gençler Buca’da izcilik merkezinde ağırlandı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:06

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:06

İzmir’de Buca Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliği ile Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde depremzede gençler için yaz kampı gerçekleştirildi. Adıyamanlı 18-24 yaş arası gençlerin katıldığı kamp keyifli aktivitelerle geçti. Buca’nın tarihi sokaklarını gezen, farklı lezzetlerini keşfeden gençler, kamp süresince toplumsal cinsiyet atölyesi, kil atölyesi, atıktan sanat atölyesi gibi çeşitli eğitimlere katıldı. Kamp kapsamında Türkiye’de yetkinlikler alanında önemli çalışmalarda bulunan YETGEN kurucusu Prof. Erhan Erkut’un katılımıyla “21.Yüzyıl Yetkinlikleri” başlıklı seminer düzenlendi.

PSİKOLOJİK VE AKADEMİK DESTEK

Depremden etkilenen gençlere psikolojik ve akademik destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Erhan Kılıç, gençleri Buca’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

GENÇLER BUCA’YI ÇOK BEĞENDİ

Kaynaklar bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleştirilen yaz kampına katılan gençlerden 18 yaşındaki Ayşe Kara, Buca’yı çok beğendiğini, özellikle tarihi sokaklarından çok etkilendiğini ifade etti. Kara, “Bu kamp benim için oldukça verimli geçti. Eğitim hayatıma, mesleki tercihlerime yönelik kafamda yer alan soruların cevabını buldum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Doğası ve insanlarıyla Buca çok güzel” diye konuştu. 19 yaşındaki katılımcı İrem Yakşan ise dolu dolu geçen güzel bir hafta yaşadıklarını belirterek, “İyi ki bu kampa gelmişim. Kişisel gelişimime büyük katkı sağladı. Hocalarımız çok ilgilendi bizlerle. Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ederim bizleri böyle güzel ağırladığı için” dedi.

Habitat Dernek Kapasite Geliştirme ve Gönüllü Yönetimi Departman Yöneticisi Ersin Kopuz da kampın gerçekleşmesine destek veren Buca ve Seyhan belediyelerine teşekkür etti.