Depremzede için yapılan milyonluk barınma merkezi aylardır boş iddiası: Konteyner kent var ama!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

Türkiye, 6 Şubat’ta tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. 50 binden fazla canımızı kaybettik geride kalanların ise yaşamsal sorunları yedi aydır çözüm bekliyor. Onların başında ise barınma geliyor. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Hatay’da hâlâ konteynere ulaşamadığı için çadırda yaşamını sürdüren binlerce yurttaş var. Hal böyleyken Antakya’da 100 adet konteynerin bulunduğu Aziziye konteyner kentinin kurulduğu günden bu yana kullanılmadığı ve yetkililerin bu konteynerleri “unuttuğu” öne sürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından valiliğin bu konteyner kente el koyduğu da iddialar arasında. Adını vermek istemeyen bir

AFAD görevlisi bölgedeki barınma sorununu Cumhuriyet’e anlattı.

VALİLİK EL KOYDU İDDİASI

Deprem bölgesinde görevlendirilen vali ve kaymakamların konteyner kentlerde kendilerine kontenjan ayırdığını ve o konteynerlere yerleştirmeleri kendi inisiyatifiyle yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Binlerce yurttaş konteyner bekliyor ancak yetkiler kendilerine kontenjan ayırdığı için yerleştirme yapılamıyor. Konteyner yerleştirme koordinasyonunun AFAD tarafından yapılmaması birçok soruna neden oluyor. Acil durumda olanlar var. Yaşlı, engelli bireyler ve ekonomik durumu kötü olan aileler bulunuyor. Bunları yerleştirmek için boş kontenjan olmasına karşın yerleştirme yapılmıyor.

Yetkililer tarafından tespiti yapılan 100 konteynere valilik el koydu. Bunların bölgedeki öğretmenlere ayrıldığı söylendi. Oysa ki aylardır boş olan bu konteynerler unutulmasaydı 100 ailenin barınma sorunu aylar öncesinden çözülebilirdi. Konteyner kentlerde boş olan konteyner sayılarının bir an önce belirlenmesi için çalışma yapılması gerekiyor.”

ÖĞRETMENLERE AYRILMIŞ

Söz konusu iddiaları sormak için aradığımız Hatay Valiliği Basın Müdürlüğü yetkilileri Aziziye konteyner kentinin inşaatının şubat ayında başladığını ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmadığını ifade etti. Yetkili, çalışmaların haziran ayında tamamlandığını ve bu konteynerlerde kentte görev yapacak öğretmenlerin barınacağını ifade etti. Ulaştığımız yetkili ayrıca konteyner kentlerde valilik ve kaymakamlara ayrılan bir kontenjan olamadığını da söyledi.