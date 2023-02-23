Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs, kamyona çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana’da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Adana'daki kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.
2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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