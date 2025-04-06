Depremzede öğrencinin derdi bitmiyor: Şimdi de yol krizi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, depremin üzerinden iki yılı geçmesine karşın sorunlar sürüyor. Kentin Defne ilçesinde depremzede öğrenci ve öğretmenlerin derdi bitmiyor. Öğrenciler ve eğitim emekçileri okullarına gitmekte zorluk çekiyor. Defne’de yaşanan yol krizini Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Edip Hizmetçi Cumhuriyet’e anlattı.

25 Mart tarihinde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ni Sümerler ve Turunçlu mahallelerine bağlayan yolun, rezerv alan çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyleyen Hizmetçi, “Bu cadde okullar bölgesine ulaşımı sağlayan en önemli yoldur. Alternatif yollar hazırlanmadan kapatılması hem öğrencileri hem de öğretmenleri mağdur etmiştir. Alternatif olarak gösterilen yol hem bakımsız hem de dar olduğu için yoğunluğun artmasına, öğrenci ve öğretmenlerin yollarda daha çok zaman kaybetmesine neden oluyor” dedi.

‘ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI ARTIRILMALI’

Yolun ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadığını belirten Hizmetçi, “Benzer uygulama yapılan Antakya 75. Yıl Caddesi’nde yollar trafiğe açıkken, Defne’de bu uygulamanın yapılmasına anlam verilemiyor. Taleplerimiz; yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılması veya alternatif yol güzergahlarının artırılmasıdır” ifadelerini kullandı.