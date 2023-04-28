Depremzede yurttaş: ‘Çaresizlikten evlere girdik’

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:40

Hatay’ın Defne ilçesinde çadırda ailesiyle kalan depremzede Ferizan Kerimoğlu (38), yaşadıkları süreci Cumhuriyet’e anlattı.

Kerimoğlu, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, muhtarlık sayesinde dört kişilik çadır verildiğini ve o çadırda 9 kişi kaldıklarını belirten Kerimoğlu şunları söyledi:

“İlk 20 gün çadır bulamadığımız için 23 kişi 10 metrekare bile olmayan bir barakada kaldık. Sonra çadıra geçtik. Çadırda eşim, iki çocuğum, kayınpederim, kayınvalidem, dayım, yengem ve kuzenim kalıyoruz. Ancak çadır çok sıcak olmaya başladığı için hem de haşere yoğunluğundan ötürü kalmak zorlaştı. Sürekli ağzımızdan, burnumuzdan, kulağımızdan böcekler giriyor. Bu nedenle son üç gündür kademe kademe hasarlı olan evimize girmeye başladık. Ayrıca neredeyse hiç yardım gelmiyor. Her şeye ihtiyacımız var. Derdimizi anlatacak yetkili bulamıyoruz. Bir an önce bu konuda bir şeyler yapılmasını istiyoruz.”