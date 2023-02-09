Depremzededen yürek yakan sözler: 'Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim, çünkü...'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:34

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:18

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan yurttaşlar için çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, deprem bölgesinden toplu olarak Antalya'ya getirilen depremzedeler, daha önceden belirlenen 3 bölgedeki otellere yerleştiriliyor.

Dün akşam saatlerinde 600 depremzede, Kemer ilçesindeki bir otele getirildi. Odalarına alınan depremzedelere konaklama, yemek ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Halen depremin etkisinde olan yurttaşlar için psikolog ve doktorların bulunduğu 3 oda kliniğe çevrildi.

"CANLI BOMBA PATLADI ZANNETTİM"

Adıyaman’dan gelen depremzedelerden Serpil Subaşı, deprem anında büyük bir ses geldiğini belirterek, "Canlı bomba patladı zannettim. Kafama tavan düştü. Birinci kattaydık, kendimizi kızımla dışarıya attık. Yağmurun altındaydık. Kaldığımız apartmanın alt 3-4 katı yıkıldı. Ablam, eniştem, amcamın çocukları henüz meydanda yoklar. Adıyaman merkezinde itfaiyenin hemen aşağı tarafında, o bölgede kazı yapılmıyor. Cenazelerin kefeni, hiçbir şeyi yok. Dün ve önceki gün yardım çok geldi" dedi.

"4 YAŞINDAKİ TORUNUM TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

Otelde çok iyi şekilde ağırlandıklarını ifade eden Subaşı, "Allah razı olsun bize kapılarını açtılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Akşam geldik. 4 yaşındaki torunum 'Biz ne kadar güzel yere gelmişiz' diyor. Evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldik sanıyor. 'İyi ki buraya gelmişiz, en azından sallanmıyoruz' diyor. Her dakika sallanıyorduk çünkü" ifadelerini kullandı.

"TELEFONUMDAN 61 KİŞİNİN İSMİNİ SİLDİM"

Malatya’dan gelen bir başka depremzede Engin Kubilay, deprem anını şu sözlerle anlattı:

"İlk deprem 1,5 dakika sürdü. Evin tüm malzemeleri yer değiştirdi. Odalar birbirine girdi. Can havliyle herkes bir şekilde kendini dışarıya attı. Dışarısı kar dolu ve soğuktu. 4-5 saat bekledik ve normale dönüldü, hesabı yapıldı. Herkes üşümeye başlayınca herkese bir cesaret geldi ve evine girip giysilerini almak istediler. O sırada yine büyük deprem olunca içeride kalanlar oldu. Gözümüzün önünde koca koca rezidansların çatıları yola sıfır oldu. Bir yer değil, şehir komple gitti. Malatya’da şu anda hiçbir ev oturulacak durumda değil. Psikolojimiz şu an için iyi değil. Telefonumdan 61 kişi sildim, çünkü dostlarımızı kaybettik."

"NE MUTLU BANA Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİĞİNİ TAŞIYORUM"

Otelde çalışanların kendileriyle çok ilgilendiğini dile getiren Kubilay, manevi desteğin önemine vurgu yaparak, "Bizi buraya aldılar. Bu bizim için velinimet. Otele geldiğimiz günden bu yana, personel seferber oldu. İç çamaşırımıza kadar kaç beden giydiğimizi sordular. Maddiyat önemli değil, manevi olarak bize verdikleri destek önemli. Yemeğimizi, suyumuzu her şeyimizi destekliyorlar. Ben şu an gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum" diye konuştu.