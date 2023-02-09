Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede üç çocuğun 'eğitim masraflarını' üstlendi
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsılan Türkiye, yaralarını sarmaya çalışıyor. Son olarak Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, Cüneyt Özdemir’in yayınına bağladığı depremzede üç çocuğun eğitim masraflarını üstlendi.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki
depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını
kaybetti. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları
da devam ediyor.
Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir, deprem bölgesinde olan ve daha önceki
yayınlarına bağladığı 11 yaşlarındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül adlı
başka bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını
karşılayacak gönüllü bulmak için çağrıda bulundu.
Özdemir, oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun
bir dakika gibi bir sürede kendilerine geri dönüş yaparak, çocukların eğitim
masraflarını üstlendiklerini duyurdu.
CÜNEYT ÖZDEMİR ÇAĞRI YAPMIŞTI
Özdemir, bugünkü YouTube yayınında şu çağrıda bulundu:
“Gelin Hasan ve Hüseyin Ayrılmış’ı biz okutalım. Var mı
aranızda üniversite sonuna kadar masraflarını üstlenecek birileri? Bu iki
çocukcağız şu anda depremin ilk gününde içecek su bulamayan, şuanda 11 yaşında,
Kahramanmaraş’ta bir konteyner içinde, annesi, babası, hepsi depremzede olarak
duruyorlar.
Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza
çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne
bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de
Eylül var. Bu üç çocuk.”
'ÜNİVERSİTE SONUNA KADAR OKUTACAKLAR'
Özdemir ardından şunları kaydetti:
“Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslına hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar. İkizler ve Eylül çok şaşıracaklar kendilerine destek olan bu çifti. Söyleyeyim mi adlarını? Anında şey yaptılar, Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli. Hatta Şahan da aradı ama Sıla ve İlker söylediler dedim.”
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