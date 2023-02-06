Depremzedeler için İzmir’den “Umut Hareketi” başladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:14

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:14

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Sabah saatlerinde deprem konteynır aracından yangın arazözüne, mobil yemek tırından erzak paketine pek çok yardım aracı ve malzemesi bölgeye gönderildi.

“İLK KAMPANYAYI BAŞLATIYORUZ”

Başkan Tunç Soyer, sabah saatlerinde İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile de bir araya geldi. Bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için Umut Hareketi adını verdikleri bir kampanya başlattıklarını duyuran Başkan Soyer, “Bir yandan AFAD üzerinden sürdüreceğimiz çalışmalar var. Bir yandan da sivil toplum ve yerel yönetimler olarak sürdüreceğimiz çalışmalar var. Bu iki çalışmayı da koordineli ve el ele sürdürmeye kararlıyız. Hızla bir 'Umut Hareketi' başlatıyoruz. Bu hareket battaniye, ısıtıcı, bot, mont, temizlik malzemesi, hijyen kiti ve benzeri çok acil ulaştırılması gereken malzemelerden oluşuyor. Bunlardan vatandaşlarımızın satın almasını, onların satın aldığı kadarını biz bir misli artırarak deprem bölgesine ulaşmasını sağlayacağız. İlk kampanyayı İzmir genelinde böyle başlatıyoruz” dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden sunulan destek paketlerinden istedikleri miktarda satın alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal destekleriyle birlikte yardımsever yurttaşların dayanışma paketlerini de bölgeye ulaştıracak.

“ŞİMDİDEN İZMİRLİLER YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRMAYA BAŞLADI”

Depremin olduğu andan itibaren çok hızlı çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Soyer, “Ege Ordu Komutanımız ile görüştük. Acil olarak battaniye, ısıtıcı, çadır, konteyner ulaştırılması lazım. AFAD üzerinden kargo uçağıyla acil yönlendireceğimiz malzemeyi gönderdik. Ege Serbest Bölge Başkanımız Faruk Güler'le görüşme yaptık, yaklaşık 250 kişilik yolcu uçağı da 2,5-3 saat içinde burada olacak. Yine acil ulaşması gereken arama kurtarma ekiplerimiz ve yardım malzemelerimizi de bu uçakla yollayacağız. Mobil yemek aracı ve mobil hastanemizi yola çıkarttık, mobil internet de gidecek, sosyolog ve psikologlardan oluşan destek ekiplerimizi yarın sabah yola çıkartıyoruz, mobil tuvaletler yola çıkıyor. Kampanya ile gelecek malzemelerin depolama alanı Fuar İzmir olacak. Şimdiden İzmirli vatandaşlarımız yardım malzemesi ulaştırmaya başladılar. İzmir, depremde büyük bir dayanışma göstermişti, şimdi de buna çok ihtiyaç var. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bu kampanyayı büyütmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.