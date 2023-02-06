İstanbul, İzmir ve Balıkesir sallandı, Prof. Dr. Naci Görür Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Depreme hazır değiliz'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 04:36

İstanbul’da dün sabah saat 03.15’te 3.0 büyüklüğünde, İzmir’de sabah 9.18’de 3.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi Balıkesir açıklarında saat 15.49’da ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İBB tarafından yayımlanan Hızlı Tarama Yöntemleri’yle Bina İncelemesi Projesi’nin 33 ilçeye ait raporuna göre olası bir 7.5 büyüklüğünde depremde tahmini olarak 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır, 167 bin 116 bina ise orta hasarlı olacak. İBB Meclisi’nde sunulan verilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2012-2022 arasında İstanbul’da 79 bin 891 riskli yapı ilan etti. İstanbul’da binaların yüzde 70’i yani 817 bini 2000’den önce yapıldığı için depreme karşı zayıf kabul ediliyor. İstanbul’da 2005’te 411 bin 613 hektar doğal alan varken 2019’da bu sayı 317 bin 750 hektara düştü.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece meydana gelen Kâğıthane’deki depremi ve İstanbul’un hazırlığını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Görür, “Kâğıthane’de yaşanan deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’da küçük noktada meydana geldi. KAF, Marmara Denizi’nde geniş bir halde olması nedeniyle küçük depremler karada da oluyor” diye konuştu.

BİNLERCE BİNA...

İstanbul’un depreme hazır olmadığını hatırlatan Görür, “Biliyoruz ki İstanbul’da binlerce bina var ve bunlar depreme dirençli değil. KİPTAŞ İstanbul’daki yapı stokunun yüzde 75’inin depreme dayanamayacağını söylüyor. Can ve mal kayıpları binlerce binanın yıkılması sonucunda olacak” ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİK"

Görür, “Hükümet ‘İstanbul’da 250 bin sosyal konut projesi yapacağız’ dedi. Bu siyasi bir maksat veya seçim için yapılıyor. 100 binlerce insanın can güvenliği yokken Türkiye’deki deprem kuşaklarında konut yapıp satmanın anlamı var mı? İçindeki insanlar ölüme mi terk edilsin? Seçim geliyor ancak gündemde deprem yok. İnsan ve yaşam hakkını düşünmeyen bir anlayışın ülkeye faydası nedir? Maalesef sınıfta kaldık” ifadelerini kullandı.

"BİN KERE YAZIKLAR OLSUN"

Düzce’de 23 Kasım 2022’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 96 kişi yaralanmıştı. Söz konusu depreme ilişkin AFAD’ın hazırladığı ve ihmaller silsilesiyle karşılaşılan rapora Cumhuriyet ulaşmış; kuruma ilişkin birçok problem gözler önüne serilmişti. Raporda personelin iki gün sonra Düzce’ye ulaştığı, toplanma alanının yanlış seçildiği ortaya çıkmıştı.

Raporu okurken isyan ettiğini söyleyen DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, “İstanbul depremi tatbikatı ile ‘İstanbul depremine dahi hazırız’ diyorlardı. İktidarın boş laf salatası İstanbul depremine hazırlanmamıza keşke yetseydi. Rezalet diz boyu. En çok da vatandaşlarımızı aşağılayan ifadeler ağrıma gitti. Neymiş, millet sırf yardım almak için çadırlarda kalmak istemiş... Bin kere, on bin kere yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.