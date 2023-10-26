Depremzedeler isyan etti: İzmirlilerin suçu ne?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:53

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:53

İzmir'de 30 Ekim 2020'de gerçekleşen depremin yildonumu öncesi bir basın açıklaması yapan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ikinci sınıf depremzede muamelesi gördüklerini dile getirerek unutulduklarını söyledi.

"ELAZIĞ'A VAR İZMİR'E YOK"

AKP iktidarının İzmir için yeni bir kanun hazırlandığına dair iddialara yanıt veren Özkan, kendileriyle iletişime geçilmediğini aktararak, “İzmir depremzedesi gibi bir ayrımla karşı karşıyayız. Elazığ depremi bizden 10 ay önce oldu. Elazığ'da 25 bine yakın konut yapıldı. Bizim buradaki hasar tespitinde ağır hasarlılar 3 bin, orta hasarlar 7 bin civarında gerçekleştirildi. Az hasarlı 67 bin civarında gerçekleştirildi. Onun için de yapılan konut sayısı az gösterildi. Orta hasarlarımız burada İzmir bölgesinde güçlendirme yapacak durumda değiller. Çünkü arazimiz buna müsait değil. Bunlar tekrar yerine inşa edilemedi. Bunun inşa edilmesi için bizim devletimizden bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Kendi başımıza yapamayacağımızı gördük. Elazığ'da ne var? Elazığ 10 ay önce deprem olmuş olmasına rağmen yeterli destek sağlamış olmasına rağmen 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin arasına Elazığ'da 11. il olarak katıldı. Tekrar eksiklikleri yeniden gideriliyor. Buradaki İzmirlilerin İzmirli depremcilerin suçu ne?” diye sordu.

“MİLLETVEKİLLERİ NEDEN SESSİZ”

Haydar Özkan, basın açıklamasında da mağduriyetlerinin hala giderilmediğini aktararak, “Orta ve az hasarlılarımız için rezerv alandan satış önceliği talebimiz olumlu karşılandı ancak henüz sonuçlanmadı. Proje alanında 11 konut, rezerv alanda ise 146 iş yeri kurada çıkmadığı için teslim edilemedi. Hak sahipleri mağduriyeti giderilemedi. 1. Proje alanında daha önce sözünü almış olduğumuz trafo alanı tekrar gündem olmuş ve depremzedeler huzursuzluk yaratmıştır. Bu konunun net bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Rezerv alanda teslim edildiği duyurulan ve vatandaşların kullanımına başladığı konutlarda çok sayı da eksiklikler olduğu bilgisi gelmekte. Bizlerinde alanda gördüğü eksikliklerle ilgili müttehitlerle iletişime geçilse de sorunlar göz ardı edilmekte. Evlerine geçemeyen vatandaşlar ise bunlara rağmen aidatlarını vermeye ediyorlar. ‘Teslim edilen’ dairelerin eksiklikleri tamamlanmamasından kaynaklı hala kira ücreti ödemeye devam ediyoruz. Çözülemeyen en önemli sorunumuz ise kredi. Sözü geçen 0,79 faiz oranı 10 yıl vade 1 milyon 250 bin TL krediyi yukarıda bahsettiğimiz gibi sadece 1 bina kullanabildi. Faiz oranı 2,59’a yükseldi. 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde orta ve üstü seviyedeki hasarlı binalar için verilen hibe ve kredi desteği sadece 6 Şubat depremzedeleri ve 11. il olarak ilave edilen Elâzığ depremzedelerini kapsamaktadır. Bu karar İzmir depremzedelerini derinden yaralamıştır. Peki İzmir’in, İzmirlinin temsilcisi 28 milletvekili bu konuda niye sessiz kalmaktadır?" diye konuştu.

"HASARLI KONUTLARDA OTURUYORUZ"

AKP iktidari tarafından deprem yaralarını sarmak için alınan ilave motorlu taşıtlar vergisinin kendilerinde de alındığına dikkat çeken Özkan, "Kapıcılar ve kiracılar için bir türlü çözüm bulunamadı. Mağduriyetler 36 aydır devam ediyor. 36 aydır mahkeme kapılarında ödediğimiz DASK sigortalarının karşılığını almak için mücadele verip para harcıyoruz. Türkiye’de deprem için toplanan ancak 30 Ekim’de yararlanamadığımız deprem vergisini 36 aydır vermeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra 6 Şubat depremi sonrası bir kereye mahsus toplanan 2 defalık MTV vergisini biz İzmir depremzedeleri de veriyoruz. Bayraklı’da yıllardır oluşan demografik yapı 30 Ekim sonrası maddi yetersizliklere boyun eğiyor. İlçe sınırlarında bulunan demografik yapıda büyük oranda bir değişim söz konusu. İzmirli depremzedelerin kadar mütekaitlerin iki dudağının arasına bırakıldı. Aracı olması gereken kurumlar depremzede yanında yer alıp hak mağduriyetlerinin önüne geçemedi. Her gün depremin gerçekleştirdiği ülkemizde, deprem bölgesinde yer alan İzmir’de 36 ay geçmesine rağmen depremzedeler hala maddi yetersizlik nedeniyle hasarlı konutlarda oturmaya devam ediyor. Olası bir can kaybının sorumlusu sizce kim olacak?" ifadelerini kullandı.

FAİZ İSYANI

Ekonomik kriz ile beraber yükselen faiz rakamlarına değinen İZDEDA Başkanı, "1 milyon TL kredi çekmiş olsak ve bunu 0,79'dan çekeceksem aylık ödemem 12 bin 929 TL'di. 2,79'a çıkınca 28 bin 966 TL'ye çıktı. Bu aylık 16 bin TL fark demek. İzmir depremzedesi unutuldu. Bundan sonra sırtı sıvazlanan, verilen sözlere inanan, sabırla bekleyen mülayim depremzede olmayacağız. Bizler 30 Ekim 2020 depremzedeleri olarak 36 ay sonunda artık yol ayrımındayız. İlk günden beri söylediğimiz ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız sloganının sonuna geldik. Önümüzdeki 30 Ekim 2024’E kadar ya evlerimizi yapacağız ya da bu diyardan yol alacağız! Depremzedenin dayanacak ne psikolojik ne maddi gücü kalmamıştır." dedi.



