Depremzedeler kredi için sevinemedi

29 Temmuz 2022 Cuma, 06:11

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depreminin ardından yaklaşık 500 bin kişi evsiz kaldı. Depremzedeler, evlerini yapmak için devletten 18 yıl vadeli faizsiz kredi talebinde bulundu.

Ancak, AKP milletvekillerinin defalarca dile getirdiği “kredi sorununu çözeceğiz” açıklamasına rağmen bir sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dertlerini anlatmak isteyen deprem mağdurları da bir türlü görüştürülmedi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve dernek üyeleri, faizsiz kredi talepleri için topladıkları imzaları AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Yıldırım’a iletti. Özkan, Binali Yıldırım ile görüştükten sonra açıklama yaptı.

Özkan şunları söyledi: “Görüşmelerimiz sonrası, ağır ve orta hasarlı konutlar için, 12 yıl vadeli, 1.04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kaldık. Bir iki yıl geri ödemesiz olması hususunda çalışma yapılıyor. Kredi miktarı şu an için 400 bin TL. Ama biz 600 bin liraya çıkarılması için uğraşıyoruz.”

Gazetecilerin, “Beklentileriniz karşılandı mı” sorusuna ise Özkan şu yanıtı verdi: “Hayır, beklentilerimizin yüzde 100’ünün karşılandığını söyleyemem. Çünkü bizim beklentimiz sıfır faiz oranıyla, 18 yıl vadeli krediydi. Şu andaki kredi bile beklentimizi karşılamadı. Ama yine bizim için kazanımdır.”

Haydar Özkan, “Kurulduğumuz günden bu yana temel iki isteğimiz vardı; bu talepler emsal artışından ve depremzedelere özgü bir kredi olanağının sağlanmasından ibaretti. El ele, kol kola, omuz omuza girerek birlikte mücadele ederek emsal artışını aldık. Bu vesileyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.