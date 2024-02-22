Depremzedeler umutsuzluğa itiliyor

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:42

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:42

117 yurttaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminde evsiz kalan depremzedeler tarafından kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) kuruluşunun 3. yılında da sorunlarının çözülmediğini bildirdi. İZDEDA Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Bilal Çoban, “Derneğimiz bugün 3 yaşına girerken, depremzedelerimizin sorunları halen çözüme kavuşmamıştır. Dernekleştiğimiz günden bu yana, depremzedelerimizin sorunlarının çözümünün iki yoldan geçtiğini savunduk. İlki, emsal artışı sağlanması suretiyle depremzedelerimizin sırtına binen maliyet yükünü azaltmaktı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin aldığı kararla birlikte bu yolda ilk adım atılmış oldu. İkincisi ise finansman sorunun çözülmesi için, depremzedelerimize verilecek düşük faizli bir krediydi. 17 Mart 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan; yüzde 0.79 faiz oranlı, 1 milyon 250 bin liralık kredinin kamu bankalarınca kullandırılmaması İzmir depremzedelerini umutsuzluğa itmektedir. Uygun finansman koşulları sağlanmadıkça, depremde hasar görmüş olan riskli yapıların dönüşümünün imkanı yoktur. Olası bir depremde yaşanacak yıkımın sorumluluğu, kentsel dönüşümü ranta indirgeyen siyasi iktidara ait olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İZMİRLİ DEPREMZEDELERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR”

AKP’li Binali Yıldırım’ın verdiği sözleri hatırlatan Çoban, “Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, orta ve az hasar görmüş binalar için rezerv alanda yapılan yaklaşık 1400 fazla konutun satış önceliğinin depremzedelere verileceğine dair sözü, unutturulmaya çalışılıyor. Bu durum, her gün kira yükü altında ezilen ve hayat pahalılığı ile mücadele eden İzmirli depremzedeleri hayal kırıklığına uğratmıştır. İzmirli depremzedelerin sesi olmayan ve sorunlarının çözümü için çaba göstermeyen İzmir milletvekillerinin, 6 Şubat depremzedeleri için televizyonlarda görünme çabalarını ise acı bir gülümsemeyle takip ediyoruz. Kararlılıkla hatırlatmak istiyoruz; İzmir depremzedeleri balık hafızalı değildir, derdiyle dertlenenleri unutmadığı gibi, kendisine fatura kesmek dışında hiçbir şey yapmayan siyasetçileri de unutmayacaktır” diye konuştu.