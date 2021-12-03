Depremzedelerden hükümete tepki: İkinci depremi yaşattılar

03 Aralık 2021 Cuma, 06:41

117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde evleri yıkılan ve binaları ağır hasarlı depremzedeler için AKP hükümeti ev ve dükkân yapacağını söyledi. Önce depremzedelerin tapuları kendilerinden habersiz Hazine’ye geçti, ardından hak sahiplerine boş senetle imzalatıldı. Büyük bir umut ile evlerine kavuşacaklarını hayal eden depremzedeler geçen hafta 596 konut ve 145 dükkânın teslim töreninde büyük bir şok yaşadı.

EVLERİ KÜÇÜLDÜ

120 metrekare olan evleri 70 metrekareye düşürülen depremzedeler kura çekimine davet edilmedi. Kuralar şaibeli bir şekilde yerel bir televizyon ekranından canlı yayında çekildi. Üstelik depremzedeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı konut teslim törenine davet edilmedi gitmek isteyenler de içeri alınmadı. Sadece sekiz depremzedeye anahtar teslimi yapıldı. Kura çekimi gibi teslim törenini televizyondan izlediler.

EVLERE NASIL SIĞACAĞIZ?

Devletin para karşılığı yaptığı evlerin tesliminde şaibe olduğunu söyleyen depremzedeler sosyal medyadan isyan etti. İtiraz edeceklerini belirten deprem mağdurları, “Devlet müteahhit oldu, evimizi aldı bize 220 ile 260 bin lira arasında para ile geri sattı. Binalarımızı bitmeden 20 gün önce bize gösterdiler. Üstelik 120 metrekare olan evlerimizi 70 metrekareye, 8 katlı olan binaları 5 kata düşürdü. Odalar, banyolar ve salon küçük. Balkon diyebileceğimiz bir alan dahi yok. Dört kişilik aile 70 metrekareye nasıl sığacak. Bize kimse bu evleri hibe etmedi. Devlet bize ikinci depremi yaşattı” ifadelerini kullandılar.