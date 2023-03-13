Depremzedelere ait çok sayıda çadırı çalan şüpheliye tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:26
Depremzedelere ait çok sayıda çadırı çalan şüpheliye tutuklama
Abone Ol google-news

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Belpinar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, M.K'nin (45) merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


çadır Nurdağı Nurdağı Belediye Başkanı gaziantep

İlgili Haberler

Depremde çadır satan Kızılay'dan sonra AFAD'ın vicdansızlığı ortaya çıktı: Bu kez vinç ticareti

Depremde çadır satan Kızılay'dan sonra AFAD'ın vicdansızlığı ortaya çıktı: Bu kez vinç ticareti
Güldür Güldür'den A Haber göndermeli çadır skeci

Güldür Güldür'den A Haber göndermeli çadır skeci
Çadırlardaki logo skandalıyla gündeme gelmişti: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı

Çadırlardaki logo skandalıyla gündeme gelmişti: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı

En Çok Okunan Haberler