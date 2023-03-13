Depremzedelere ait çok sayıda çadırı çalan şüpheliye tutuklama
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Belpinar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, M.K'nin (45) merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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