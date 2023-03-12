Güldür Güldür'den A Haber göndermeli çadır skeci

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:41

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve 11 il bu depremlerden etkilendi.

Yüzyılın felaketinin yaşandığı depremlerde resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi bile istifa etmedi.

Deprem felaketinin ilk saatlerinde yetkililer tarafından yeterli müdahalenin yapılmadığı şeklinde eleştiriler yapılırken bölgeyi ziyaret eden A Haber de, yaptığı çadır haberiyle eleştiriler almıştı.

Çadır kentte yaşayan bir aileyi ziyaret eden muhabir çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” dedi. Muhabir, çadırda altı kişinin kalmasına rağmen 25 metrekare olmasına övgü yaptı: "Oldukça büyük ve oldukça sıcak"

Güldür Güldür ekibi de yaptıkları skeçte bu haberi konu edindi. Parodi haline getirilen haberi sunan oyuncunun, "Deprem bölgesindeki çadırın koridorundan çıktım şimdi. Harika bir çadır, müthiş" replikleri dikkat çekti.

Öte yandan bazı insanların deprem bölgesine yaptıkları yardımları sosyal medyada paylaşma yarışı da skeçte eleştiri konusu oldu.

ALİ SUNAL'IN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Ali Sunal, "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir?" dedi ve ekledi:

"ÖZÜR DİLİYORUM DEYİP İSTİFA ETMEMEK NORMAL Mİ?"

"Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bütün sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."