Depremzedelere “Tatbikat var, çıkın” dendi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:55

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:55

6 Şubat 2023’te 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından İzmir “Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı”na gönderilen depremzedelerden pazartesi gününe kadar kampı boşaltılması istendi.

Egesaati'nin haberine göre; TSK mensuplarına ve ailelerine hizmet veren İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanında kalan 16 depremzedeye İzmir Valiliği ve AFAD’dan yazı geldi. Bölgede asgari tatbikat yapılacağını bu nedenle depremzedelerin kamptan ayrılmaları istendi. Gidecek yeri olmayanlar içim Anamur Özel Eğitim Merkezi’ne AFAD aracılığıyla gönderileceği duyurusu yapıldı.

“DEVLET BİZİ SOKAĞA ATIYOR”

Çaresiz olduklarını dile getiren 16 depremzede, “AFAD, bölgede tatbikat yapılacağı için bizim çıkmamızı istiyor. Biz nereye gidelim? Devletin 16 depremzedeye bakacak gücü yok mu?” diyerek yardım istedi.

Aylardır kampta kaldıklarını ve gitmelerinin imkânsız olduğunu belirten depremzedeler, “Aramızda engelli ve yaşlılar var. Devletin 16 yurttaşa bakacak gücü ve binası yok mu?. Yakın bölge olan Urla ve Foça’da kamplar var. Devlet bizi sokağa atıyor” diyerek çıkmamaları halinde elektriklerin kesileceğini iddia etti.

Gazetemize ulaşan Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri depremzedelerin Mersin'in Anamur ilçesindeki Anamur Özel Eğitim Merkezi'ne yerleştirileceğini söyledi.